Emocionant ballada de l'Almorratxa a Gironella per encetar la festa major

Migdia emotiu a Gironella amb una ballada d'almorratxa molt participada, que ha donat el tret de sortida a la Festa Major coincidint amb la diada de Sant Roc, patró del municipi. Enguany la dansa d'ha fet tres vegades, cada una amb balladors de diferents edats, i al final els mateixos vilatans presents s'han sumat al ball al centre de la plaça.

Gironella va recuperar la ballada sortint de missa el 2016, i des d'aleshores ha anat guanyant repercussió progressivament. Els primers anys es feia el diumenge de Festa Major, però des del 2021 es fa coincidir amb el dia de Sant Roc, per donar protagonisme al patró del poble que dóna peu a la Festa Major.

La notable participació dels gironellencs més petits ha estat la principal novetat de la ballada d'aquest migdia. En la dansa final en que s'hi pot afegir el públic que ho desitgi, hi havia balladors de totes les edats: nens i nenes, joves, pares i mares i avis i àvies.

El ball de l’Almorratxa simbolitza un casament. En aquest ball, el senyor feudal utilitza una almorratxa, amb la qual en un punt determinat de la dansa perfuma a les noies, recreant el dret de cuixa que tenia sobre elles. L’origen de la dansa de l’Almorratxa s’ha de cercar a l’edat mitjana. Des de principis del segle XX no ha patit canvis.

Durant els 8 dies de Festa Major a Gironella hi haurà un ampli ventall d'activitats per tots els públics, des d'una festa d'escuma pels més petits fins a les orquestres i balls per un públic més gran passant pels concerts per joves.