Viatge per les arrels del Santuari de Queralt

Quins són els orígens del Santuari de Queralt? Què se’n va salvar durant la Guera Civil? Des de quan els berguedans tenen tanta devoció per la Mare de Déu? Són preguntes que qualsevol persona de Berga pot tenir sobre aquesta icona de la comarca i que s’han respòs en les dues visites guiades que s’han realitzat aquest mes d’agost a Berga en el marc del cicle Berga Viu L’estiu.

En la visita que es va fer aquest dissabte al vespre, guiada per Roger Cortina, els assistents van poder veure espais que habitualment no estan oberts al públic com la sagristia o l’interior de la Cova de la Troballa i conèixer detalls i anècdotes diverses sobre el santuari i la Mare de Déu.

Cortina va explicar que el primer edifici del santuari es va aixecar el segle XIV, que només era una quarta part de l’actual. Va ser pagat pel mercader berguedà Francesc Garreta, que avui té un mirador dedicat a l’entorn del temple. Tenia força similituds amb un altre santuari de la comarca, el de Falgars.

Aquell santuari va perdurar fins el 1725, quan es va començar a construir l’església actual. «Amb el creixement de la devoció, la primitiva capella era insuficient», va destacar Cortina. La inauguració oficial va ser el 1741.

Amb el pas dels anys es va convertir en un lloc molt visitat, i a principis del segle XX hi va arribar la llum i el telèfon, i es va donar un impuls a les dependències, el que ara és l’hostatgeria. Tant va ser així que els turistes podien venir a dinar en una cuina i comprar en una botiga de queviures.

Durant la guerra civil, el conjunt del santuari va ser greument malmès, però se’n van salvar uns quants elements molt valuosos. Cortina va relatar que la imatge de la Mare de Déu es va portar a la sala de plens de l’ajuntament, just a sota del lloc de l’alcalde. I els últims dies del conflicte la va portar a l’edifici de Les Germanetes. La ciutadania de Berga donava per perduda la verge i en saber-se la notícia de que s’havia preservat es va fer una celebració religiosa.

Per altre costat, també es van protegir els vestits de la Mare de Déu, dels quals ara se’n conserverven 4 a la sagristia Cortina, va ressaltar aquesta fita perquè es va fer una destrucció total de la imatgeria dels santuaris. La verge va anar vestida fins l’any 1915. Un any més tard se li va treure la roba en motiu de la Coronació Canònica.

La reconstrucció del Santuari va començar als anys 50 amb la inauguració del cambril i es va realitzar en diferents fases en funció de les capacitats econòmiques. El 2010 es van fer els últims treballs de restauració a la Cova de la Troballa, amb la qual es finalitza la ruta guiada.

Última activitat, dissabte

Altres visites que s’han portat a terme en el cicle Berga Viu L’estiu són a l’interior de la ciutat per descobrir els racons vinculats a la Patum i els racons medievals i una a la fortificació de La Torre de la Petita.

A més, s’ha realitzat una visita nocturna als entorns de l’església de Sant Pere de Madrona per gaudir de la lluna plena d’agost i el proper dissabte es tancarà la programació amb una activitat per conèixer els orígens d’aquesta mateixa capella.