Quim Masferrer descobrirà aquest dilluns l'Ametlla de Merola. Els veïns i veïnes d'aquesta colònia de Puig-reig seran els protagonistes del capítol que TV3 emetrà dilluns, 24 d'octubre, a les 10 de la nit.

Només arribar, Quim Masferrer es trobarà al Mateu, que li farà una peculiar visita guiada. I l'Andreu, mossèn no oficial de poble, li revelarà un secret del domini públic sobre el bisbe Novell. Un altre aspecte que no passarà per alt el programa són els Pastorets, el gran orgull dels ametllans. El seu director, el Moisès, aprofitarà per fer un anunci transcendental a la comunitat.

Després de treballar durant anys i anys a la fàbrica tèxtil, la Rosalia, la Mercè i la Carme fan tot el possible per entendre les noves tecnologies. I als seus 84 anys, l'Enric no falla mai a la seva cita com a repartidor de diaris i recorda amb emoció el seu gran amor, sorgit entre els telers. A més, Quim Masferrer també coneixerà el periodista i maratonià Arcadi Alibés, que el convidarà a córrer amb ell, i els fotògrafs Koalitics, amb milions de seguidors a les xarxes socials.