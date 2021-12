La Festa Infantil d'Els Trullols Parc torna al carrer. Després d'haver hagut de celebrar la setena edició en format streaming degut a les restriccions imposades per la pandèmia, l'Associació d'Empresaris d'Els Trullols Parc ha anunciat que l'entrega d'enguany de la popular festa tindrà lloc el proper diumenge 12 de desembre al recinte exterior dels multicines Bages Centre.

La vuitena edició de la Festa Infantil consistirà en una matinal d'activitats gratuïtes per a gaudir en família, que tindran lloc entre les 11 i les 14 hores. Grans i petits tindran a la seva disposició inflables, pinta cares, jocs tradicionals del CAE i personatges Disney. A més, a les 11 hores el mag Màgic Pol oferirà l'espectacle de màgia "Polifacetic 2.0”, i en acabat serà el torn de Pep Callau i Els Pepsicolen, que faran les delícies dels més petits amb la posada en escena de “Terrabastall de Nadal”.

A totes aquestes activitats s'hi sumaran d'altres, com ara la celebració d'un sorteig amb la col·laboració del centre comercial Carrefour -en el qual es repartiran bicicletes, tauletes i altaveus portàtils- o la possibilitat de demanar coca i xocolata calenta per a esmorzar i escalfar-se. En aquest sentit els organitzadors, en línia amb els objectius de desenvolupament sostenible, han aprofitat l'ocasió per demanar a tots els assistents que portin tassa i cullera per tal de minimitzar la generació de residus.

Finalment, cal destacar que en aquesta vuitena edició de la Festa Infantil els establiments associats de restauració i oci del polígon Els Trullols oferiran diverses promocions per a celebrar àpats en família o sessions de cinema al llarg de la tarda de diumenge a un preu reduït. Per a obtenir més informació sobre les activitats que es duran a terme o les promocions disponibles, els organitzadors recomanen consultar les xarxes socials de l'Associació Els Trullols Parc.