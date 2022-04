Calaf acollirà una base del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (GEPIF), especialitzat en la prevenció d'incendis. Amb la intenció de donar cobertura a tota la Catalunya Central s'hi han incorporat 11 persones i per vehicles específics per fer tasques de prevenció i primera intervenció en incendis agrícoles i forestals.

Aquest incorporació s'emmarca en el Pla de prevenció d'incendis 2022-2025, que servirà per preparar els boscos de Catalunya per fer front a l'emergència climàtica i els incendis de sisena generació. La inversió econòmica que es destina al nou Pla presentat a principis d'any ha fet possible que les brigades del GEPIF a Catalunya passin de tres a vuit amb un total de 52 components per donar a tot el territori.

Fins ara hi havia tres equips que actuaven des de Vilamalla, Torreferrussa a Santa Perpètua de Mogoda i Benifallet. Amb el nou Pla s'invertiran dos milions d'euros que permetran establir cinc noves unitats permanents distribuïdes a Ulldemolins, Constantí , Arnes, Tremp i Calaf. Concretament, la unitat territorial de Girona està formada per 7 components, la de Barcelona per 9, les de les Terres de l'Ebre per 13, a Tarragona hi ha 6 components, a la Catalunya Central 11, i 6 al Pirineu lleidatà.

Aquestes noves unitats ja estan operatives des d'aquesta mateixa setmana i fins a l'1 de juny faran tasques de manteniment d'infraestructures de prevenció d'incendis forestals. Entre els treballs a fer hi ha la revisió de punts d'aigua, i això inclou la neteja del perímetre, i la comprovació i reparació si escau del subministrament d'aigua; també el manteniment dels camins de la xarxa bàsica de prevenció d'incendis forestals, que inclou les franges de protecció a banda i banda del camí, l'obertura d'espais per facilitar l'entrada dels vehicles d'extinció i el manteniment dels giradors per facilitar les maniobres en cas d'incendi.

A més, també es durà a terme el manteniment dels tallafocs estratègics existents i de les zones de seguretat d'aquells espais molt visitats durant l'estiu i que en cas d'incendi poden oferir zones segures als visitants.

Campanya de borrissol

Aquesta primavera també es portarà a terme la campanya del borrissol. Es tracta d'actuar en aquelles zones on estadísticament es produeixen els incendis per l'acumulació del borró dels pollancres (molt inflamable). Aquests incendis comencen en els boscos de ribera i es poden estendre ràpidament a les masses forestals properes. L'actuació del GEPIF consisteix a mullar amb aigua mitjançant els camions aquestes acumulacions per canviar la seva estructura i evitar la propagació explosiva.

En cas d'activació del nivell 2 del Pla alfa en les diferents zones de treball, aquestes unitats deixarien momentàniament les feines silvícoles per fer tasques de vigilància. El Pla alfa és el procediment operatiu que té establert el Cos d'Agents Rurals per definir les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció d'incendis forestals desplegats sobre el territori, davant les situacions de perill d'incendi que es produeixin.

Vigilància i primera intervenció d'incendis

De l'1 de juny fins al 30 de setembre es centraran en la vigilància i primera intervenció en incendis, que inclou la campanya de la sega, exclusivament pensada per donar suport a la pagesia en la recol·lecció del cereal. La presència del GEPIF en el territori durant les vuit hores de més risc permet d'una banda un efecte dissuasiu i d'una altra aquesta ràpida primera intervenció. La presència sobre el terreny és molt important per atacar els incendis al més aviat possible i evitar que esdevinguin grans i destructius.

Les rutes de vigilància venen marcades segons els dos mapes de perill que elaboren diàriament els tècnics del Servei de Prevenció d'Incendis Forestals. Un és el mapa d'ignició del cereal durant la campanya de la sega, i el segon que es realitza tots els dies de l'any és el mapa del perill d'incendi forestal que activa el Pla alfa.