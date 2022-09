Miquel León, president d’Esquerra Republicana de Catalunya a Manresa: «A Esquerra no parlem de traïdors i tenim clar que qui reprimeix és l’Estat espanyol»

El president d’ERC a Manresa, Miquel León, no vol parlar de traïdors ni d’enemics entre independentistes, i referma el compromís amb la República Catalana.

Com veu el moviment independentista i l’objectiu de la independència?

La voluntat d’aconseguir la llibertat i la independència de Catalunya continua intacta. És públic que a hores d’ara hi ha diferents estratègies i maneres de veure quines són els passos següents per aconseguir l’alliberament nacional que tots volem i pel qual fa tants i tants anys que hi treballem. Aquestes divergències en l’estratègia genera falta de confiança, d’entesa... Malauradament aquest distanciament no ho resoldrem en una setmana, ni tan sols en un mes. Caldrà més temps per travar confiances.

D’unitat, n’hi ha hagut mai?

I tant!, que n’hi ha hagut. Però per a mi el més important és que en poc temps n’hi tornarà a haver. N’hi ha d’haver. Si no n’hi hagués hagut no hagués estat possible organitzar l’1 d’Octubre. Això no vol dir que hi hagués un pensament únic, sinó que vam saber rebaixar les diferències perquè l’objectiu era prou important per tirar-ho endavant. Vam organitzar un 1-O fantàstic i vam poder votar, que era el més important en aquells moments. Aquí no hi ha traïdors ni enemics, ni per una banda ni per l’altra, ni més enllà. A Esquerra no parlem mai de traïdors i hem de tenir molt clar que qui reprimeix l’exercici de drets humans i democràtics és l’Estat espanyol. L’objectiu continua ferm perquè l’alliberament nacional és indispensable per al país.

Després de la Diada d’enguany, què creu que passarà?

Clar i ras. El dia 12, que és dilluns, ens llevarem al matí i uns aniran a estudiar, uns altres a treballar si ho poden fer i tirarem endavant les nostres vides el millor possible, cosa que actualment no és gens fàcil. Intentarem que sigui un dia normal. En l’àmbit polític, depenent del tipus de grau d’administració, ja sigui la Generalitat, consells comarcals o ajuntaments, intentaran fer la millor gestió possible amb els recursos disponibles per estar al costat de la gent.

Les pròximes municipals serviran per mesurar les forces de cadascú?

Són les eleccions més properes a la ciutadania. Es podria dir que és un termòmetre per mesurar les forces i el suport que rep cada candidatura. A Esquerra a Manresa estem convençuts que l’alcaldia de Marc Aloy ha suposat un canvi molt important que ara comença a veure els seus fruits. Creiem que els manresans i manresanes premiaran aquesta bona feina que ha fet Aloy per damunt d’altres consideracions que hi puguin haver.