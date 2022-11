El jutge Santiago Pedraz ha obert judici oral per a les 30 persones físiques i 16 jurídiques implicades en el cas del 3%, entre les quals hi ha l'empresa berguedana Pasquina S.A i la bagenca Grup Soler Constructora S.L, les formacions polítiques PdeCat i CDC i els seus extresorers Germà Gordó, Daniel Osàcar i Andreu Viloca. El cas estudiarà l'estructura engegada suposadament per finançar a aquest partit de forma il·legal a través de licitacions d'obra pública.

En la seva resolució, notificada aquest dimarts, el titular del Jutjat Central d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional acorda l'obertura de judici oral per 30 persones físiques, entre elles polítics, empresaris i funcionaris de diferents administracions i institucions públiques de Catalunya, i de 16 persones jurídiques, mentre que decreta l'arxiu provisional parcial per a Juan Antonio Fuster. El magistrat adopta aquesta decisió després que la Fiscalia Anticorrupció proposés portar a judici a aquests processats. Anticorrupció sol·licita 3 milions d'euros en concepte de multa per PDeCAT i CDC per un delicte de blanqueig de capitals i pels exgerents de CDC Andreu Viloca i Germà Gordó demana les condemnes de presó més altes, 21 anys i 4 mesos i 18 anys i 10 mesos, respectivament, mentre que per Osàcar reclama un any i mig de presó, substituïble per treballs en benefici de la comunitat.