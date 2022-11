La Generalitat ha aprovat la construcció de dues escoles a Perafita i a Santa Eulàlia de Riuprimer, a la Catalunya central, per un valor de 5,76 milions d’euros. Aquestes obres formen part del Programa d’encàrrecs d’actuacions (PEA), que preveu construir, ampliar i reformar 21 escoles i instituts arreu de Catalunya. El Departament d’Educació invertirà un total de més de 98 milions d’euros.

Al marge d’aquestes actuacions, el Departament d’Educació té en marxa obres en 65 escoles, instituts i instituts escoles arreu de Catalunya, amb un pressupost de més de 700 milions d’euros previstos fins a l’any 2029.

Inversions a Perafita i a Santa Eulàlia de Riuprimer

A la Catalunya Central es construirà un nou edifici per substituir el que acull l’actual Escola Heurom de Perafita, amb una inversió d’1,56 milions d’euros. L’escola, que pertany a la ZER Alt Lluçanès, té aquest curs 39 alumnes d’infantil i primària. L’edifici actual, de l’any 1962, és una planta baixa, amb dues aules i una altra de desdoblament. Al pati hi ha instal·lat un mòdul prefabricat amb dos espais, una aula i un menjador. L’equipament annex es va instal·lar l’any 2009 per l’augment de demanda de places d’alumnes.

Per altra banda, a l’Escola El Roure Gros de Santa Eulàlia de Riuprimer també s’executaran obres de construcció d’un nou edifici per substituir l’actual i es finançarà amb un import de 4,2 milions. Es tracta d’una escola d’1 línia, que escolaritza 158 alumnes des de tercer curs d’infantil a sisè de primària. L’Escola El Roure Gros, ubicada en un entorn natural, té un edifici que disposa de planta baixa i primer pis i que antigament havia estat un convent de monges.

21 noves actuacions arreu de Catalunya

A tot Catalunya la Generalitat preveu 21 actuacions en centres educatius. Dotze són noves construccions i la meitat d’aquestes dotaran d’un edifici d’obra nova a un centre educatiu, que actualment està instal·lat en mòduls prefabricats. L’altra meitat de les actuacions serà per substituir un immoble antic per una nova edificació. A més, s’executaran obres d’ampliació en set escoles i dues més se sotmetran a una reforma integral.

Pel que fa a la distribució per tipologia de centres, dotze de les obres es duran a terme en escoles, cinc en instituts i quatre seran en instituts escola, distribuïts arreu de Catalunya. Amb aquestes actuacions, es retiraran un total de 41 mòduls prefabricats.