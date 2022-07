El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha acordat destinar als municipis amb escola les subvencions que el Departament d’Igualtat i Feminismes atorga als consells comarcals i als municipis de més de 20.000 habitants per als serveis de cura puntual per a nens i nenes de zero a catorze anys. Segons ha informat el mateix Consell, tot i que la subvenció rebuda correspon a l’exercici del 2021, la justificació de despeses abasta els anys 2021 i 2022. Així, en el cas de l’Alt Urgell, la subvenció atorgada pel Departament assoleix la xifra de 52.001 euros, que, però, finalment seran 41.781 euros, perquè el Consell ha demanat l’ajornament d’una part de l’ajuda. Així, els municipis beneficiaris seran Alàs i Cerc, Coll de Nargó, Josa i Tuixén, Montferrer i Castellbò, Oliana, Organyà, Peramola, Ribera d’Urgellet i la Seu d’Urgell.