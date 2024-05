Un dels arbres de Manresa on hi ha cotorres està situat a la zona enjardinada que queda entre passeig de Pere III i el carrer de Circumval·lació, a tocar de la plaça Espanya. Els veïns que viuen a la casa que queda al davant diuen que hi ha dos nius amb exemplars d’aquest ocell que els generen moltes molèsties perquè fan molt xivarri. De fet, si es passa pel costat, és fàcil sentir el xerroteig d’aquestes aus, que han construït els seus nius a l’arbre més alt.