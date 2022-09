L’estació d’esquí de fons de Sant Joan de l’Erm disposarà d’un mirador adaptat per a les persones amb discapacitat en el marc de l’itinerari que té la mateixa finalitat i que ara entra en la recta final de les obres, que podrien estar enllestides aquest mateix any. Així ho ha assegurat a aquest diari Albert Marquet, alcalde de Montferrer i Castellbò, que és el municipi on es troba la estació.

Concretament, en aquesta última fase es fan uns quaranta metres de passera i un mirador de fusta amb barana de vidre. Ambdós elements estaran al mateix nivell. D’aquesta forma, es completarà l’itinerari que té una longitud d’entre 300 i 400 metres i que comença al mateix edifici de l’estació. Aquestes obres permetran que tota la població el pugui visitar i gaudir del paisatge boscós. A més, els excursionistes disposen de panells informatius al llarg de la ruta. Les obres s’han adjudicat en els últims dies i el cost d’aquesta última fase és d’uns 58.000 euros. El consistori disposa d’una subvenció per sufragar els treballs i només haurà d’aportar un 10%. Si es compleixen els terminis previstos, la inauguració es podria fer aquest mateix any i, per tant, ja en podrien gaudir els visitants de l’estació durant la temporada d’hivern. Serveis a l’hivern i l’estiu L’edifici principal de l’estació d’esquí de fons de Sant Joan de l’Erm està situada en una zona boscosa a 1.690 metres d’altitud, en ple Parc Natural de l’Alt Pirineu. Ofereix cafeteria, restaurant, allotjament, lloguer de material i també té escola d’esquí. A més, l’estació disposa de parc de neu infantil i servei de primers auxilis. A l’estiu, s’hi poden portar a terme diferents activitats i també fa la funció de casa de colònies. Des d’aquest punt, es pot fer un ampli ventall d’excursions a peu durant la temporada estival, i de rutes amb raquetes de neu o d’esquí de fons durant l’hivern. Les pistes arriben fins a l’estació d’esquí alpí de Port Ainé i les comes de Rubió, i la cota màxima és de 2.050 metres.