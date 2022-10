La sala La Cuina del centre cultural Les Monges de la Seu d’Urgell acull des de divendres passat l’exposició Despertar, del pintor Perico Pastor. Es tracta de l’obra pictòrica més recent de l’artista urgellenc, la qual es compon de 70 pintures on descriu, pas a pas, «la seva tornada a la vida a l’Institut Guttmann després de cinc mesos a l’UCI, a causa d’un infart», segons han explicat des del centre cultural. Així, segons ha explicat el mateix Perico Pastor, «Despertar va néixer a l’Institut Guttmann el matí del 7 de gener del 2021. Hi havia arribat la vigília de Reis, després de cinc setmanes en coma a l’UCI de l’Hospital de Sant Pau. Feliç de ser viu, encara que no em quedés ni un gram de múscul i fer el mínim moviment fos una odissea. En aquella hora de pau abans no arribessin les infermeres i auxiliars per posar-nos en marxa, se’m va ocórrer que el que anava a viure era un bon tema per a una exposició».