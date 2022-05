L'olesana Chanel Terrero Martínez és la representant d'Espanya, amb el tema SloMo, a l'Eurovision Song Contest 2022, que se celebra a la ciutat italiana de Torí el dissabte 14 de maig. Per donar suport a la seva participació i seguir la retransmissió en directe del Festival, l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha organitzat una jornada especial al Teatre de La Passió, que comptarà amb l'espectacle previ “Eurovision Experience”.

Jenny Poquet, que va ser professora de dansa de l'artista i també és una de les organitzadores de l’esdeveniment, ha explicat que “Olesa havia d’estar amb ella. Va arribar a Olesa amb 3 anys, aquí té la seva família, els seus amics, els seus companys de dansa. Per motius de feina està a Madrid, però té aquí les seves arrels”.

Les 1.400 entrades disponibles per donar suport a Chanel ja s'han exhaurit. Es demana a les persones que finalment no hi puguin assistir i tinguin entrada reservada que l'alliberin a través de la plataforma vivetix per poder donar la possibilitat d'assistir a l'esdeveniment a altres persones.

A les 20.00 h es farà l’obertura de portes del teatre i a les 20.30 h començarà l’espectacle previ del festival, batejat “Eurovision Experience”.

L’espectacle inclourà l’actuació de dansa a càrrec de Pepo Alert i el quadre de ball de Move On Dance Studio (antigament 113 Dansa, l’escola de ball on es va formar Chanel) i entrevistes a familiars i amics de l’artista presents al teatre i en connexió amb Torí, i també amb Chanel.

Durant la gala es projectarà un vídeo recull d'imatges de la trajectòria i vincle de la cantant amb el teixit associatiu d'Olesa, i també hi haurà l’actuació de Lua Rincón i Jordi Moles, que faran una versió acústica de la cançó Slomo.

A les 21.00 h arrencarà la retransmissió de la 65ena edició del Festival d’Eurovisió 2022. Per al seguiment de la gala l'ajuntament instal·larà unes grans pantalles LED de 8 x 3 a l'escenari del teatre del poble. Segons les cases d'apostes Chanel actuarà a la primera meitat de la final d'Eurovisió i es postula com una de les candidates per guanyar el festival.

A la sala no es permetrà l'entrada de menjar i begudes. Per aquest motiu al vestíbul del teatre s’habilitarà un servei de bar i a l’exterior del teatre, a la plaça de l’Oli, també s’hi instal·laran taules i cadires.

Una àmplia trajectòria artística

Abans de presentar-se al Benidorm Fest, on va ser la seleccionada per representar Espanya al Festival d’Eurovisión, Chanel Terrero (31 anys) era una gran desconeguda per al gran públic, malgrat porta més de 15 anys a dalt de l’escenari. Jenny Poquet ha explicat que “ja des de petita tenia condicions especials. Va marxar d’Olesa quan tenia 16 anys i porta molts anys formant-se en dansa, cant i música”.

Nascuda a L'Havana, amb 3 anys la seva família es va traslladar a Olesa. Aquí hi té la família, inclosa la seva àvia, Leonor Bergé, a qui va dedicar la victòria al Benidorm Fest pel gran suport que sempre ha rebut d'ella. Als 9 anys va començar a rebre classes de cant i de ballet i als 16 es va introduir en el món del teatre musical.

Chanel es va mudar a Madrid per començar la seva carrera com a actriu. Es va donar a conèixer a partir del 2010 participant en diferents musicals com Mamma Mia!, Flashdance, El guardaespaldas i El rey león, entre d’altres.

La seva carrera també compta amb nombroses actuacions en la petita i la gran pantalla en l'àmbit nacional i internacional com El rey de La Habana, Fuga de cerebros 2 o Águila Roja, i com a ballarina ha col·laborat amb diferents artistes. El 2010 va ballar amb Shakira en l'actuació de la cantant en els MTV Europe Music Awards.

Chanel va participar al Benidorm Fest 2022, esdeveniment celebrat per a seleccionar la candidatura representant d'Espanya en el Festival de la Cançó d'Eurovisió, amb el tema SloMo. La coreografia que va acompanyar al tema va ser realitzada per Kyle Hanagami, coreògraf de Jennifer López, Britney Spears i Blackpink entre altres. Va ser un element que va donar força a la cançó i va ajudar a convertir Chanel en la representant espanyola d'Eurovisión.