El Teatre de la Passió d’Olesa ha reunit aquest dissabte al vespre a 1.400 persones per seguir de ben a prop l’actuació de Chanel a Eurovisió. Abans de l’inici del festival l’escola de dansa Move On ha realitzat una actuació on ha recreat el ball SloMo.

També hi ha hagut diversos parlaments; com el de l’alcalde l’Olesa de Montserrat, Miquel Riera, on ha posat de manifest que el municipi «estigués dins del mapa» i tothom el conegués «gràcies al recorregut de Chanel», el de la seva primera professora de dansa, i el de la seva àvia Leonor, qui se sent «molt contenta i orgullosa». Durant la jornada s'ha projectat un vídeo que mostrava moments de Chanel durant la seva infantesa i joventut. Fonts de l’Ajuntament han afirmat que el moment de l’actuació «ha esclatat l’eufòria» i tothom estava saltant i cantant el conegut tema SloMo.