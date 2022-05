L’Ajuntament d’Esparreguera declara Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) la Colònia Sedó, la vella zona industrial del municipi al costat del Llobregat, un dels símbols dels anys d’esplendor del tèxtil a Catalunya. L’Ajuntament, amb aquesta declaració, vol protegir els elements d’aquest referent patrimonial i històric del municipi. La declaració implica «la inscripció del conjunt en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català i és un primer pas per garantir la protecció de les diferents àrees arquitectòniques i paisatgístiques que formen aquest conjunt», segons han explicat fonts del consistori.

El document de l’Ajuntament d’Esparreguera detalla 106 elements d’interès a protegir, tant de la zona industrial com de la residencial, els canals hidràulics i altres elements lligats tant a la colònia com al seu entorn, i també posa de manifest el seu valor social, paisatgístic, territorial, urbanístic, documental, historiogràfic i sentimental. A més, aposta per recuperar els espais d’especial rellevància o interès i l’estat de conservació i usos de les edificacions i dels espais públics objecte de ser restaurats o rehabilitats. Des del punt de vista municipal també es valora que la declaració de BCIL permetrà també poder accedir a subvencions i altres recursos d’administracions supramunicipals per preservar i difondre el patrimoni industrial, social i cultural de l’antiga colònia tèxtil esparreguerina.

El document incorpora, a més, les fitxes de 106 elements d’interès per a la seva inscripció al Catàleg del Patrimoni Cultural Català, entre els quals hi ha elements tècnics, d’espai públic i de sistemes comunitaris, com el sistema hidràulic intern i extern; i també d’edificis i conjunts arquitectònics com l’edifici de les Filatures, que inclou la turbina Planas, les naus de telers, la secció de filatures, l’edifici del Local Social i Oficines, l’edifici el Vapor i Manyeria, l’antiga Fàbrica de Carburo i Calci, l’àrea de la Fosa, la casa i el jardí de l’amo, els blocs d’habitatges obrers i l’àrea de l’antic Molí de Broquetes, entre d’altres. El document estableix cinc categories d’acord amb el seu valor i el grau de conservació: la protecció integral o total, la protecció de conservació o tipològica, la protecció parcial, l’adequació ambiental i la protecció documental.