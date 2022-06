Una jove olesana, Jordina Cascante Riberès, ha estat la guanyador de la darrera edició del premi Domènec Font de Comunicació que atorga la Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. Enguany, el guardó ha arribat a la desena edició. Aquest any, la Facultat de Comunicació ha valorat un total de 55 treballs, un nombre rècord. La guanyadora, Jordina Cascante Riberès estudia al centre Daina Isard SCCL d’Olesa de Montserrat. El seu treball és una exposició museística sobre la percepció humana del temps.

Els premis reconeixen els millors treballs de recerca de batxillerat a Catalunya en les especialitats de periodisme, comunicació audiovisual i publicitat i relacions públiques. El ceretà Carles Pont, degà de la Facultat de Comunicació ha ressaltat que aquest premi, a més de reconèixer els millors treballs, «permet establir ponts entre la universitat i els instituts d’arreu de Catalunya». Jordina Cascante Riberès va presentar el treball Amnèsia. Es tractat, segons ha explicat ella mateixa, d’una investigació «centrada a entendre què era el temps. A través d’una anàlisi des dels conceptes de passat, present i futur s’ha buscat una lògica teòrica sobre la qual poder edificar una exposició performativa». El jurat ha destacat l’excel·lència del treball per estudiar aquesta percepció en els éssers humans d’una manera tan original.

El segon premi ha estat per aa Versió original de Pol Ortuño Dalmau, de la Salle Manlleu. Un treballa sobre la viabilitat dels films originals en llengua catalana. I el darrer premi ha estat per a Sara Pérez Hurtado de l’Escola Gravi de Barcelona per treballa «la pandèmia darrere els titulars».