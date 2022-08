La majoria de trucades del Baix Nord al 112 són per temes de sanitat i seguretat

El nombre de trucades que els martorellencs han fet al telèfon 112 durant els primers 7 mesos de l’any s’han increment en el 8,7% respecte al mateix període de l’any passat. Si es manté aquesta tendència se superaran les 7.057 trucades del 2021. Fins a finals dels mes de juliol el 112 va rebre 3.984 trucades procedents de Martorell. Els motius més habituals de les alertes són l’assistència sanitària, la seguretat i el trànsit.

A Martorell, un total de 1.350 trucades van ser per alertes sanitàries, 1.315 per seguretat, 818 per trànsit, 173 per civisme, 151 per altres incidències, 121 per incendis, 25 per fuites (aigua, gas i altres), 19 per accidents, 11 per medi ambient, i 1 per meteorologia.

El mes de juliol és el que va registrar més avisos, amb 635, principalment per seguretat amb 208 trucades, assistència sanitària amb 196, trànsit amb 138 i civisme amb 33.

Del conjunt de la comarca del Baix Llobregat, el 112 va sumar 94.764 trucades. Per assistència sanitària 35.682, per seguretat 30.452, per trànsit 12.722, per incendis 5.661, per civisme 4.484, per altres incidències 4. 383, per fuites (aigua, gas i altres) 566, per accidents 488, per medi ambient 298, i per meteorologia 28.

Entre les poblacions del Baix Llobregat Nord, la població d’Esparreguera és la que segueix més de prop en el rànquing a Martorell, amb 2.390 trucades, amb un increment del 4,32%. Per temàtiques, la relació és similar al comportament de la població de Martorell. El 112 ha comptabilitzat, en els primers set mesos de l’any, 861 trucades per assistència sanitària, 578 per seguretat i 438 per trànsit.

La tercera població en el rànquing del Baix Llobregat Nord és Olesa de Montserrat, amb comportaments similars als de l’any passat. Si el 2021, fins al juliol, els olesans havien fet 1.745 trucades al 112, aquest any n’han fet 15 menys, 1.730. La gestió sanitària també és la demanda més alta. Un altre segment significatiu és la seguretat i, aquí, apareix en tercer els incendis, amb 138 trucades.