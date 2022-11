Esparreguera fa un nou model d’escola integrada d’arts. L’Escola Municipal de Música i Dansa ha renovat la seva imatge corporativa per esdevenir l’Escola Municipal de Les Arts d’Esparreguera.

La nova nomenclatura es produeix després d’un seguit de canvis que, després d’anys de treball, s’han anat introduint durant els darrers mesos, com la renovació del model pedagògic i la implementació d’una nova tarifació i una nova oferta formativa. La nova imatge del centre ja llueix a la seva façana, on s’han col·locat tres lones gegants amb els colors i el logotip de Les Arts, una figura geomètrica inspirada en un cub que recorda l’estructura de l’edifici.

La nova imatge i logotip de l’Escola Municipal de Les Arts d’Esparreguera és obra de l’estudi de disseny Gimeno Gràfic, que també va realitzar el redisseny de la imatge corporativa de l’Ajuntament. El logotip està inspirat en el cub de Necker, una forma impossible que genera una il·lusió òptica a través de la perspectiva i la percepció, conceptes amb els quals estan estretament lligats l’art i la creativitat. Així mateix, la forma recorda l’estructura cúbica de l’edifici, però alhora el fa més transparent per simbolitzar l’obertura de l’escola i la seva aproximació a la ciutadania.

L’alcalde d’Esparreguera, el socialista Eduard Rivas, ha destacat que la proposta és «el naixement de l’Escola Municipal de Les Arts» i «representa la nova etapa de l’Escola Municipal de Música i Dansa d’Esparreguera, amb nova imatge corporativa, seguint el procés que hem engegat en els darrers anys de renovació del model pedagògic, l’oferta formativa i la nova tarifació».

Segons l’alcalde, «la finalitat de tots aquests canvis és modernitzar l’escola i obrir-la al municipi, amb noves especialitats i noves propostes formatives que ja hem començat, com els projectes comunitaris a les escoles, que van arrencar el mes d’octubre i estan tenint molt bona rebuda, i les col·laboracions i participacions de l’alumnat de l’escola en esdeveniments municipals». Així mateix, Eduard Rivas va explicar que «el nom de Les Arts és perquè no renunciem a anar ampliant disciplines» i, en aquest sentit, va fer referència explícitament a la incorporació de les arts escèniques: «Una fita que no s’ha assolit encara per manca de recursos, però a la qual no renunciem en aquesta nova etapa».