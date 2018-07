Agricultura preveu que el cultiu de la vinya es dobli a la Cerdanya

Els ceps que Freixenet ha plantat els últims anys a Riu de Cerdanya com a part del seu futur creixement arxiu particular

Des de fa uns anys els estudis científics avisen que el canvi climàtic farà variar la concepció turística i ramadera del Pirineu i la Cerdanya. La pujada de cota de la neu, en uns 300 metres tan sols en un termini de set anys, i l'augment de pràcticament dos graus de mitjana, plantejades la setmana passada pel meteoròleg Tomàs Molina a Puigcerdà, faran imposar unes noves dinàmiques agrícoles. En aquesta dinàmica, que moltes empreses agroalimentàries ja han copsat des de fa anys, el cultiu de la vinya hi pot tenir un paper destacat. Ara el departament d'Agricultura s'ha sumat a aquest debat i ha avançat la previsió que en els pròxims tres anys el cultiu de la vinya es pot doblar a la vall.

L'extensió de les plantacions de ceps a la Cerdanya, que en té una tradició històrica per bé que va quedar interrompuda, podria donar sortida a prats i marges que actualment estan en desús. Actualment hi ha a la Cerdanya entre set i vuit hectàrees de vinya que han estat plantades, principalment, pel grup Freixenet a Riu de Cerdanya, per Torre del Veguer a Bolvir i per un grup d'aficionats de Llívia sota el nom de Mountain Wines. El departament d'Agricultura preveu que en els pròxims tres anys aquesta superfície conreada pugui passar a les catorze hectàrees a causa de l'interès creixent de les empreses. L'ampliació d'aquest cultiu, però, no serà de cop perquè la normativa actual estableix la necessitat d'obtenir una autorització de plantació, la qual requereix que abans de plantar ceps nous és necessari arrencar-ne d'altres zones. Així ho ha remarcat la coordinadora de l'oficina comarcal del departament d'Agricultura, Núria Fontanet, la qual ha remarcat que avui en dia la Cerdanya té unes 2.500 hectàrees de conreu sense comptar els vessants i marges que serien aptes per a la vinya.

El sector marcarà el futur



Les noves plantacions de vinya a la Cerdanya deriven en la comercialització de vins sota una denominació d'origen no vinculada al territori o la DO Catalunya perquè la vall no queda inscrita en cap altra. No obstant això, la representant del departament ha deixat oberta la porta de la creació futura d'una DO Cerdanya si el sector el reivindica.