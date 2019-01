El principal local de música en viu de Puigcerdà, a punt de tancar

Puigcerdà es pot quedar sense bars musicals al centre les pròximes setmanes. El 12 de març s'acaba el termini establert per l'Ajuntament el 2008 perquè tots els establiments amb llicència de bar musical abandonin el nucli antic. En aquells anys del govern de Joan Planella, govern i oposició van trobar bé no atorgar més llicències d'aquest tipus per al centre i fixar un termini de deu anys perquè la quasi desena que hi havia aturessin l'activitat. La mesura pretenia blindar la tranquil·litat al centre i traslladar l'oci nocturn al polígon industrial. Passats els deu anys, al centre de Puigcerdà hi queden quatre bars musicals, un dels quals, L'Avalanche, s'ha convertit en un local de moda pels concerts en directe, amb la programació els últims anys de més de 400 recitals de músics tant locals com estatals.

Els quatre establiments amb llicència de bar musical vigent que queden al centre de Puigcerdà –L'Avalanche, Diablos, Trànsit i No ho sé, discoteca que actualment està tancada– s'han unit després de parlar amb l'Ajuntament per recollir signatures i mirar de trobar una sortida a la seva situació.

En el cas de L'Avalanche, el seu propietari, Jordi Mercadé, ha demanat a l'Ajuntament que li permeti continuar l'activitat perquè establiment organitza actes culturals que fomenten les actuacions dels músics de Puigcerdà i la comarca, així com la promoció turística de la vila amb concerts de músics d'àmbit estatal com ara Bebe o Antonio Orozco. En aquest sentit, els músics locals que actuen periòdicament a L'Avalanche s'han unit per preparar una acció per reivindicar la supervivència del local. En nom dels músics, el guitarrista Eduard Palomares ha remarcat la importància que ha adquirit Puigcerdà en l'àmbit musical a escala estatal gràcies als concerts que s'hi fan i ha reclamat que la vila pugui mantenir obert l'establiment.

Mercadé ha explicat que, al seu entendre, la situació a Puigcerdà ha canviat molt en una dècada i ha assenyalat el problema, reconegut per les institucions, del botellón per part de joves que hi ha al centre del poble com a veritable causant del soroll i problemes de convivència a les nits. Mercadé ha remarcat que «a L'Avalanche el públic té de trenta anys en amunt» i ha emfatitzat que el local està perfectament insonoritzat.



L'Ajuntament no es mou



De moment, l'Ajuntament no es mou i remarca que els empresaris propietaris dels establiments sabien des de fa una dècada que la llicència com a bar musical caducaria aquest març. L'equip de govern és partidari que l'oci nocturn es desplaci als afores de la vila, segons defensa, per preservar el descans nocturn al centre.