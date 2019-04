Fàbrega forma la llista amb una part del grup de Batalla

junts per la seu

L´equip amb els primers noms de la llista electoral de Fàbrega junts per la seu

L'alcaldable de Junts per la Seu, Jordi Fàbrega, ha fet públics els noms de les persones que l'acompanyaran en les primeres posicions de la candidatura.

Fàbrega ha destacat quatre característiques de l'equip: «Renovació, il·lusió, transversalitat i preparació per assumir el relleu del govern municipal». Així, repeteixen a la llista persones que ja van formar part de l'equip d'Albert Batalla com ara Mireia Font, actual tinent d'alcalde de promoció de la ciutat; així com Marta Roca, que és mestra del col·legi La Salle; Joan Llobera, que és cap de manteniment de l'Hospital; i Juani Menduiña, cuinera jubilada i un dels referents del col·lectiu de la gent gran.

Però també s'hi sumen noms com ara Joan Gurrera, enginyer i membre d'entitats de solidaritat; Carme Espuga, treballadora del departament d'Agricultura, presidenta d'AMPA de l'Albert Vives; Olga Travesset, que és infermera, professora d'infermeria a la Universitat d'Andorra; Xavier Estival, estudiant d'enginyeria informàtica; i Jordi Vilarrubla, que és engi-nyer i jugador de bàsquet; i Rosa Ginesta, empresària i botiguera.