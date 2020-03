La Seu aprova un pla d'informació als veïns pel pas de la Volta pels carrers el dia 26

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat un pla de comunicació als veïns per informar-los de les principals afectacions que ocasionarà el pas de la Volta Ciclista a Catalunya per la trama urbana de la ciutat, previst per al dia 26 de març. El consistori farà arribar a totes les llars un fullet en el qual es mostrarà el recorregut exacte dels corredors per la Seu, amb un plànol i els noms dels carrers afectats, així com l'horari de pas de la cursa, els aparcaments que s'habilitaran i la restricció de la circulació de vehicles. En aquest sentit, el consistori ha avançat que els ciclistes entraran a la Seu per l'avinguda de Guillem Graell, venint des de la N260, continuaran per l'avinguda de Garriga i Massó, baixaran per l'avinguda de Pau Claris, carrer de Sant Ot, passeig de Joan Brudieu, Camí de la Palanca, car-rer de Circumval·lació, carrer d'Iglesias Navarri, avinguda del Salòria, on es farà un esprint especial, i sortiran de la ciutat per l'avinguda del Valira, per seguir la cursa que finalitzarà a Port Ainé.