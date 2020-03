Els controls tallen la permeabilitat rutinària de la frontera de Puigcerdà

El tall fronterer que han establert els cossos policials a la frontera estatal a la Cerdanya ha tallat momentàniament la relació rutinària que tenen els dos costats de la vall pel que fa tant a l'àmbit social com al comercial. Els cerdans d'una i altra banda de la línia estatal ja no la creuen per poden obtenir uns serveis bàsics que també tenen en establiments més propers.

Els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional espanyola i la Guàrdia Civil que des de dimarts controlen el pas en sis punts fronterers de la xarxa viària, tant la principal com la secundària, demanen als conductors el justificant del seu viatge. Si no està argumentat, els fan girar cua. Així, tan sols poden passar el transport de mercaderies per garantir l'abastiment de productes, els cerdans de nacionalitat espanyola que entren al costat sud, els treballadors transfronterers i els cerdans de nacionalitat francesa que han d'acudir als serveis mèdics transfronterers amb l'Hospital de Cerdanya com a principal seu.

En aquest sentit, l'Ajuntament de Puigcerdà ha fet valer davant els responsables de l'operatiu de control fronterer la necessitat de mantenir la permeabilitat per als casos de necessitat. Un dels establiments que ha notat aquest descens de la mobilitat transfronterera és la farmàcia de la Guingueta d'Ix, un comerç situat a tocar de la línia especialitzat en productes homeopàtics. Aquesta especialització, i el fet que els productes homeopàtics són més barats a l'Estat francès, fan que la farmàcia Porta de França també sigui un referent per als pacients del costat sud, fins al punt que els seus clients són dels dos costats.

Aquests dies, l'afluència de compradors de la Baixa Cerdanya ha disminuït fins al 3% del que és habitual. Així ho ha explicat el responsable de l'establiment, Thier- ry Baqué, que ha lamentat la situació: «Amb tothom confinat a casa i, a sobre, la frontera tallada, aquí no hi entra ningú; no estic d'acord amb el tancament de la frontera, és d'una altra època». A la farmàcia, on generalment hi ha una cua llarga trilingüe, ahir al matí no hi havia cap client, una situació que, segons ha remarcat Baqué, ja va començar dimarts.

El confinament decretat per les autoritats sanitàries als dos costats de la frontera fa que les dues avingudes de Puigcerdà i la Guingueta d'Ix que conflueixen al pont divisori del riu Raur presentin una continuïtat pel que fa a l'ambient de solitud. El trànsit hi és escàs i el control principal de la Policia Nacional espanyola a Puigcerdà no genera cues. La situació encara és més tranquil·la als altres cinc controls establerts a la xarxa secundària i de camins.