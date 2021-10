Els veïns de Llívia ja no tallaran la carretera de Puigcerdà durant una hora els dissabtes a la tarda perquè consideren que els dos radars de trànsit que l’Ajuntament va instal·lar als dos extrems del nucli urbà i que van originar l’arribada en massa de multes al poble ja no hi són.

L’Associació de veïns L’enclau ha desconvocat les mobilitzacions perquè considera que ja han tingut èxit davant la creença que dins de les estructures que sustenten els radars ja no hi ha els aparells que feien les fotografies. Davant d’aquesta afirmació, però, l’Ajuntament no ho ha confirmat ni desmentit i, doncs, considera que el sistema de regulació del trànsit amb els radars continua vigent. El consistori no vol entrar en un debat que podria propiciar que alguns conductors, creient que efectivament els ginys ja no funcionen, optessin per tornar a circular a més velocitat de la permesa.

El president de l’associació, Albert Cruilles, ha explicat que «no sabem el motiu del perquè no hi són; ningú no diu res», en referència a l’Ajuntament. En aquest sentit, el representant veïnal ha remarcat que «tampoc no ens ha contestat el director general de Trànsit la carta que li vam enviar demanant si l’Ajuntament té transferides les competències per posar multes, de manera que podria ser que Trànsit li hagi dit quelcom a l’Ajuntament». Des de Trànsit han assegurat que les competències sobre sancions al nucli urbà són dels ajuntaments.