El temporal de neu provinent de l’Atlàntic que ha arribat al Pirineu durant la nit de diumenge a dilluns ha afectat les cotes altes a partir els 1.500 metres de l’Alta Cerdanya, obligant les autoritats de trànsit de l’estat francès a tallar la carretera del Coll de Pimorens que comunica la vall cerdana amb l’Arieja i Andorra.

La neu caiguda en aquest punt, amb gruixos de 35 centímetres, va retenir temporalment diumenge al vespre dos autocars de matrícula espanyola amb un centenar de viatgers que provenien d’Andorra i pretenien arribar a Catalunya per la vall del Querol. Dels dos autocars, un no portava els preceptius pneumàtics de neu obligatoris a l’estat francès des d’aquest hivern i l’altre va patir una avaria. L’accés a Andorra és tancat per les carreteres RN320 i RN22. El temporal, que ha situat la regió dels Pirineus Orientals en estat taronja per risc de nevades i allaus, va obligar també a tallar temporalment el túnel de Pimorent diumenge a la tarda, per bé que va ser reobert abans del vespre. Aquest primer embat del temporal no ha deixat precipitacions blanques a la plana cerdana, de manera que les principals poblacions des de Bellver a Sallagosa passant per Puigcerdà i Alp no han rebut neu. En aquest sentit, el pas d’una massa càlida fins i tot ha convertit la precipitació en pluja a les cotes baixes de la Cerdanya. En aquesta línia, Puigcerdà ha viscut una nit de pluja constant i vent amb ràfegues de fins a 38 km/h segons les dades del meteoròleg local Jordi Queralt. La temperatura a primera hora a la capital cerdana era de nou graus, deu més que fa tres dies, i la precipitació recollida de 6 mm.

La nevada a la part sud de la vall s’ha establert al voltant de la cota dels 2.000 metres. L’episodi ha anat acompanyat de vent que sí ha afectat les estacions d’esquí. En aquest sentit, la Molina ha alertat als esquiadors de les ratxes de vent a les cotes més altes i ha tancat el Telecabina fins al cim de la Tosa i la connexió amb Masella per la cota 2.500. El servei meteorològic de Catalunya ha previst que l’episodi de nevades provinents de l’Atlàntic s’allargui durant la nit de dilluns i finalment dimarts al matí el sol torni a dominar el Pirineu i la Cerdanya.