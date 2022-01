Les comarques de muntanya han encetat la novena edició del programa Esport Blanc Escolar (EBE) de promoció dels esports d'hivern a l'alumnat de 3r i 4t de primària. En els pròxims tres mesos, la iniciativa aproparà els esports de neu i els seus valors a 2.474 alumnes de 61 centres educatius públics i concertats de les 9 comarques del Pirineu.

Aquesta activitat que s'allargarà fins a principis d'abril beneficiarà als escolars de l'Alt Urgell, Alta Ribagorça, Berguedà, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ripollès, Solsonès i Vall d'Aran. Una vintena d'alumnes de la ZER Urgellet (Alt Urgell) van estrenar ahir dilluns l'EBE a les pistes de Masella per practicar esquí alpí. L'EBE va néixer el curs 2013-14 amb 142 alumnes.

Es recupera la graduació

Una novetat respecte al curs passat és la recuperació de la jornada Graduació de Neu pels nois i noies de 4t curs. Es tracta d'una trobada entre totes les escoles del programa EBE per graduar l'alumnat de 4t de primària que hi hagi participat, en la qual es treballen totes les activitats del mateix amb un caire lúdic-competitiu. La jornada tindrà lloc en diverses dates de març i abril.

8 sessions en horari lectiu

Emmarcat en el Pla Estratègic d'Esports d'Hivern de Catalunya 2020-2030, el programa Esport Blanc Escolar té l'objectiu d'impulsar la iniciació i el coneixement dels esports d'hivern, en les seves diferents modalitats fent una atenció especial a les comarques pirinenques. L'altra finalitat és educar mitjançant l'esport a respectar, gaudir, conviure, estimar i conèixer les nostres muntanyes amb la complicitat del personal docent dels centres educatius i dels tècnics d'esport.

El Departament d'Educació considera un valor que aquesta activitat s'abordi de manera transversal amb altres àmbits del currículum, i incorpori aspectes de coneixement del medi, de llengua i de valors.

Una de les accions que ha promogut el Departament d'Educació aquest curs ha estat la formació "Esport Blanc Escolar, una oportunitat per treballar de forma global" per tal de donar més eines a les persones docents dels centres adherits al programa perquè l'Esport Blanc Escolar sigui l'eix al voltant del qual es vertebrin aprenentatges globalitzats i en context per promoure aprenentatges significatius i vivencials per a tot l'alumnat participant. Aquesta formació també ha esdevingut en un espai de trobada per als i les mestres que els ha permès conèixer altres maneres d'enfocar i de gestionar el programa amb els equips de mestres així com amb l'alumnat i també les seves famílies.

L'EBE, que va néixer el curs 2013-14 amb només 142 alumnes, està integrada al programa d'educació física, es realitza en horari lectiu i consta de 8 sessions, que es duen a terme durant el segon trimestre del curs escolar. Les sessions es divideixen en 3 d'esquí nòrdic, 3 d'esquí alpí i 2 de surf de neu. Al llarg de les nou edicions, comptant el curs actual, uns 7.200 escolars de 3r i 4t de primària del Pirineu hauran pogut practicar els esports de neu gràcies a aquest projecte del Govern.