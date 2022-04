Xavier Porta marxa de vacances a l’espera del ple de renúncia oficial

L’encara alcalde de Bellver, Xavier Porta, que va anunciar públicament la setmana passada la seva renúncia al càrrec ha agafat un mes de vacances. Amb tot, el ple municipal de renúncia oficial es podria fer en aquest període. Experts legals assessoraran el consistori aquesta setmana per prendre una decisió.

Durant el mes de maig el seu càrrec l’ocupa de manera temporal la segona tinent d’alcalde, Laia Serra, perquè, el regidor que ostenta la primera tinència d’alcaldia hi ha renunciat. Serra ha explicat que «hem de convocar el ple però no sabem encara quan però podria ser aquest mes perquè el qeu no vol l’alcale és que hi hagi un buit de poder». El Butlletí Oficial de la Província de Lleida ha publicat la suspensió del càrrec de Porta a causa de les vacances fins el dia 20 de maig.

Concentració de suport

En paral·lel a aquesta marxa temporal, Xavier Porta i el seu fill i també regidor de Cultura i Joventut, Joan Porta, van rebre dilluns al vespre el suport d’una cinquantena de veïns que es van concentrar a la plaça de l’Ajuntament. Davant l’arribada dels encara alcalde i regidor, els veïns, treballadors municipals i altres membres de l’equip de govern que eren davant la façana de la casa consistorial van aplaudir-los com a mostra de confiança per la seva gestió en els quinze anys que fa que lidera l’Ajuntament.

Alcalde i regidor van anunciar dijous la seva renúncia per les «pressions» rebudes després de la denúncia de SOS Pirineus per una construcció feta per Joan Porta.