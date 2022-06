La Seu lloa el concepte però també demana primer una millora de la línia actual

L’alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, ha coincidit amb les veus de la Cerdanya que han demanat que abans es modernitzi la línia R3. Viaplana ha apuntat que, «a l’Ajuntament, no és que tinguem gaire informació d’aquest estudi preliminar, però, per un altre costat, que s’arreglin les comunicacions sempre ho veiem bé». L’alcalde de la Seu ha manifestat que la possible nova connexió de la capital de l’Alt Urgell no tan sols amb la Cerdanya sinó també amb un ramal directe aAndorra «obriria moltes portes». Amb tot, com els seus homòlegs cerdans, Viaplana ha considerat que «de totes maneres també creiem que és bàsic que la línia actual s’arregli, si ens ha de connectar amb Alp, Puigcerdà i Barcelona; si no és així, no serà gens competent». Pel que fa al ramal ferroviari que uniria la Seu amb el Principat seguint el curs de la carretera N-145 paral·lela al riu Valira, el batlle alturgellenc ha apuntat que «per pujar a Andorra, un transport net com el tren podria ser un bon mitjà perquè, a més de ser una aposta per les energies renovables, trauria trànsit al país veí i permetria una circulació més fluida».

Amb tot, Francesc Viaplana ha remarcat que «hem de veure el projecte perquè ara no en tenim informació».