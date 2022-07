Llívia iniciarà el nou curs escolar amb el nou conjunt d’edificis escolars en pel funcionament. L’Ajuntament aprofita aquestes setmanes de vacances a les aules per executar la última fase d’actuacions per posar a punt el nou centre. L’estrena al complet de la nova escola tanca un procés de més de quinze anys de reclamació per part del poble i els seus diversos equips municipals de renovar l’escola i abandonar definitivament l’antiga caserna de la Guàrdia Civil com a espai escolar.

Una vegada acabades les obres de construcció del nou edifici i la rehabilitació dels espais interiors de l’edifici antic, ara la última fase del projecte consisteix en la instal·lació del mobiliari escolar i l’adequació dels jardins i patis que volten el centre. El projecte ha suposat una inversió de 2,7 milions d’euros aportats en el 80% pel mateix consistori, per la qual cosa ara l’Ajuntament treballa amb la Generalitat per establir un conveni que permeti Llívia recuperar aquesta despesa que competencialment pertoca al departament d’Educació. Les obres han permès construir un edifici nou de dues plantes amb una desena d’aules al costat de l’escola antiga. Aquesta part es va estrenar l’any passat amb, entre d’altres, la llar d’infants. En la segona fase de l’actuació, s’ha rehabilitat l’edifici antic i s’ha connectat amb el nou creant un sol conjunt educatiu. Aquesta segona fase ha comptat amb una inversió de 480.000 euros. L’escola Jaume I de Llívia té prop d’un centenar d’alumnes.