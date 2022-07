Puigcerdà crea un nou guardó per distingir l’activisme cultural local

La Cerdanya compta amb un nou guardó que distingeix les persones que durant l’any destaquin en la promoció cultural de la comarca. Es tracta del premi Josep Maria Martí Vila de Puigcerdà, el qual se sumarà a partir del mes de setembre al premi Cerdà de l’Any que des dels anys 80 ja distingeix la persona o entitat que més se significa a la vall.

El premi Josep Maria Martí Vila de Puigcerdà és una iniciativa del mateix Ajuntament de la capital cerdana i del Grup de Recerca de Cerdanya. El guardó s’entregarà «a la persona relacionada amb la Cerdanya per la seva trajectòria humanista» i per «distingir persones que hagin contribuït al desenvolupament cultural de Puigcerdà i la Cerdanya». El premi no tindrà una dotació econòmica sinó que serà simbòlic i es lliurarà a principis de setembre en el transcurs del sopar de gala del Grup de Recerca, en el qual també s’entreguen els premis Sebastià Bosom Vila de Puigcerdà i Josep Egozcue Vila de Puigcerdà.

Josep Maria Martí, nascut el 1837 i mort el 1917 va ser farmacèutic i impulsor de moltes iniciatives locals. Va ser membre de la Reial Acadèmica de Bones Lletres, compositor i músic i un dels impulsors de la Festa de l’Estany així com soci fundador del Casino Ceretà i un dels impulsors també de la construcció de la carretera de la Molina. Va militar a la Unió Catalanista i va defensar Puigcerdà en els setges carlins de 1873 i 1874. També va ser regidor i alcalde de Puigcerdà.