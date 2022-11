L’Ajuntament de Llívia i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han segellat l’acord de col·laboració que permet garantir la continuïtat dels treballs d’excavació arqueològica de les restes del fòrum romà, el més gran trobat al Pirineu.

Les dues institucions han reforçat la seva relació en el marc d’una visita del rector de la UAB, el catedràtic d’enginyeria química Javier Lafuente Sancho, a l’enclavament cerdà. Segons han explicat des del consistori, el rector va argumentar que «una de les funcions més rellevants de la universitat és estar amb contacte amb la societat, i que una universitat pública, de prestigi i de qualitat, com la UAB, ha de projectar-se més enllà del seu vessant acadèmic». En aquesta línia, Lafuente va lloar l’exemple de col·laboració entre entitats, com passa al fòrum romà de Llívia, amb l’acord que hi ha establert entre l’Ajuntament, la Diputació de Girona, l’ICAC i la mateixa UAB. En el marc d’aquest acord, aquest any deu alumnes universitaris han participat en la campanya anual d’excavacions al fòrum romà.

El rector ha visitat el jaciment en un acte en el qual també hi han pres part les autoritats locals, amb l’alcalde, Elíes Nova, al capdavant. Igualment, el director del programa Iulia Libica, el catedràtic emèrit Josep Guitart, i el director de l’excavació, Cèsar Carreras, han fet les explicacions pertinents i han donat detalls de què s’hi ha fet, del material recuperat i dels futurs treballs que s’hi han de fer en els pròxims mesos. El rector de la Universitat de Barcelona ha apuntat que «m’he quedat sorprès! Sabia que hi havia les excavacions al fòrum i coneixia el seu origen romà, però m’he quedat sorprès de la seva extensió i de la seva rellevància». Les restes romanes a tocar de l’església de Llívia es van descobrir el 1997. L’any 2013 els arqueòlegs van tenir constància que es tractava de les restes d’un fòrum romà i van començar a establir les seves dimensions i datatge. L’edifici feia més de 42 metres d’amplada, la qual cosa el converteix en excepcional al Pirineu. Els historiadors el situen en l’època entre els emperadors August i Tiberi.

Els treballs d’excavació al fòrum romà Iulia Libica són liderats per la Universitat Autònoma i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) en col·laboració amb l’Ajuntament, la Diputació de Girona i el Servei d’Arqueologia de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat.