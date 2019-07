Els llibres que t'has de llegir aquest estiu

Durant els dies d'estiu, una de les millors opcions de lleure és agafar un llibre i asseure's a l'ombra per llegir. Per això, i de la mà del redactor de Cultures de Regió7 Toni Mata i Riu et portem una selecció de les millors lectures per acompanyar les vacances. Des de Novel·les d'escriptores catalanes com "Jo canto i la muntanya balla" de la Irene Solà Saez" fins a escriptores de talla mundial com Margaret Atwood (amb el llibre "best-seller": El conte de la criada). Obres de tot tipus i per a totes les edats per gaudir d'una bona lectura.