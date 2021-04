Llibres de sensibilització sobre medi ambient o amb enigmes, l'aposta de bibliotecaris per als petits aquest Sant Jordi

Els bibliotecaris de Catalunya opten per propostes literàries eclèctiques dirigides al públic infantil i juvenil. Llibres-joc com 'Enigmes. Detectius a domicili 1' (Librooks) o el volum sobre l'evolució del planeta 'Paisatges perduts de la Terra' (Zahorí Books) són alguns dels títols que els equipaments recomanen per als més petits. Els completen el recull d'històries d'amor il·lustrades 'T'estimo' (Símbol Editors) i 'La maleta del viatger' (Tushita edicions), un llibre que posa en valor personatges literaris populars. Des de la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa volen contribuir a sensibilitzar sobre la regressió del Delta, amb el conte 'Riu de xocolate' (Tataküa Coop).'L'abraçada' (Animallibres) és la proposta de l'equipament banyolí.

Des de la Biblioteca Jaume Vila de Mollerussa recomanen el llibre-joc 'Enigmes. Detectius a domicili 1' escrit per Paul Martin i il·lustrat per onze artistes francesos editat per Librooks. La directora de la Biblioteca Comarcal Jaume Vila de Mollerussa, Diana Solé, creu que el volum posa a prova les capacitats com a detectius dels més joves sense deixar de banda l'humor.

'Enigmes. Detectius a domicili 1' es va publicar a França l'any 2004 i la traducció al català va arribar el setembre passat de la mà de l'editorial Librooks. L'obra presenta 17 misteris que els lectors han de resoldre a partir de les declaracions dels sospitosos i testimonis i de les il·lustracions de les escenes del crim. Segons Solé, és una bona proposta per treballar la comprensió lectora i la capacitat d'observació dels infants, a més d'afegir que és ideal "per compartir lectura amb la família".

Els responsables de la Biblioteca Xavier Benguerel de Barcelona opten pel volum 'Paisatges perduts de la Terra' (Zahorí Books), d'Aina Bestard, que aborda l'evolució del planeta des dels orígens. La bibliotecària Anna Herráez destaca que narra l'evolució de la terra des dels seus orígens i ha estat guardonat amb el Premis Sorcières 2021.

Des de la Biblioteca de la Tordera, i per a un públic juvenil, es decanten per 'T'estimo' (Símbol Editors) un recull d'històries d'amor il·lustrades, dels francesos Hélène Delforge i Quentin Gréban. La directora de la Biblioteca de Tordera, Sílvia Anfrons, recomana 'T'estimo' (Símbol Editors) un recull d'històries d'amor il·lustrades, dels francesos Hélène Delforge i Quentin Gréban. Anfrons en destaca el seu contingut romàntic en el context de Sant Jordi. Assegura, a més, que els textos de Delforge en combinació amb les il·lustracions de Gréban el converteixen en "una autèntica obra d'art".

La biblioteca de Manresa posa en valor alguns dels personatges literaris més populars amb 'La maleta del viatger' (Tushita edicions) de Pep Molist i il·lustracions d'Anna Clariana que consideren que acosta als més petits "l'equipatge d'alguns dels personatges literaris infantils més populars". De la Biblioteca de Banyoles arriba el volum infantil 'L'abraçada' d'Eoin McLaughlin, editat per Animallibres.



Finalment, els responsables de la Marcel·lí Domingo de Tortosa volen contribuir a la sensibilització sobre la regressió del Delta, amb el conte 'Riu de xocolate' (Tataküa Coop i Campanya pels Sediments), de Carme Pons.