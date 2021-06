Les Nits Culturals de Sant Pere Sallavinera tampoc se celebraran aquest proper mes de juliol a causa de la situació sanitària. L’organització d’una de les manifestacions musicals amb més solera de l’estiu a la Catalunya central ha decidit posposar novament la 25a edició, que ja es va haver d’anul·lar el 2020 per culpa de la pandèmia.

Des de l’organització es considera que l’efemèride del primer quart de segle de vida del certamen mereix unes condicions com les anteriors a la crisi del coronavirus. «Les nostres prioritats són molt clares i simples: la seguretat i la salut de tothom i la viabilitat d’un festival com el nostre», expliquen els responsables de les Nits Culturals en un comunicat fet públic per explicar la seva decisió.

En la nota, es referma el fet que «l’objectiu per la pròxima edició, aquesta vegada serà el 2022, és el mateix que teníem per a l’any passat». Des de fa un quart de segle, les Nits Culturals han aplegat dos concerts de música clàssica d’alt nivell i un espectacle adreçat al públic familiar.