La resposta del públic a les propostes del grup escènic Nostra Llar, establert a la sala d’actes de la parròquia de Sant Josep, al Poble Nou de Manresa, «ha anat creixent i esperem que segueixi així», apunta Jordi Gener, que ha dirigit el musical Flor de Nit, la comèdia Pels pèls i ara la comèdia musical T’estimo, ets perfecte... ja et canviaré!.

De Flor de Nit se’n van fer «sis o set» representacions a la sala d’actes del Poble Nou i també es va portar a la Sala Petita del teatre Kursaal: «el que havia de ser una funció en van acabar sent tres, i amb tot exhaurit». Després van estrenar Pels pèls, i es va convertir en el primer espectacle que es va representar a Manresa després del llarg confinament de la primavera de l’any passat. Amb les restriccions, ja es va passar a oferir el doble de funcions. Igual que passarà ara amb T’estimo, ets perfecte... ja et canviaré!, que s’estrenarà demà i que s’escenificarà durant quatre caps de setmana, amb dues funcions els dissabtes i una els diumenges. En total, 12 oportunitats per passar-ho bé amb aquesta obra, amb llibret i lletres de Joe DiPietro i música de Jimmy Roberts, que ocupa la segona posició en els musicals de més llarga duració a l’Off Broadway, on va aterrar el 1996. Va estar en cartell durant 5.003 funcions.

«Aquesta obra és un musical exquisit com Flor de Nit i una comèdia divertidíssima com Pels pèls, combina les dues coses. I està tot molt ben integrat: tota la música està molt ben escrita i genera l’acció còmica de les escenes. Crea les situacions conjuntament amb el text», destaca Gener. T’estimo, ets perfecte... ja et canviaré! és un mosaic d’escenes que, amb diferents personatges, fa un recorregut pel món de la parella, des de les primeres cites de la joventut (la cita a cegues, els primers contactes, el festeig...) passa per la vida en matrimoni i fins arribar a la tercera edat. «En un moment o altre de l’obra, tothom s’hi pot sentir identificat», assenyala el director teatral.

Després de Flor de Nit, al grup escènic Nostra Llar van quedar ganes de fer un altre musical. La idea era fer una altra proposta amb «més gent», però la pandèmia ha fet apostar per un muntatge que, malgrat que implica molts personatges, només requereix de dos actors i dues actrius: Cristina Barbero, Sònia Catot, Guillem Cirera i el mateix Gener. També hi haurà David Martell, que assumeix la direcció musical, tocant el piano. Eli Paulet, la protagonista de Flor de Nit, havia de ser una de les actrius del muntatge, però no ha pogut per una qüestió de dates. Es manté com la responsable de la direcció vocal. Les coreografies les signa Guillem Cirera. I Jaume Puig s’encarrega de la coordinació.

Fer de la necessitat virtut

Gener exposa que, «durant anys», han estat limitats per l’espai reduït de la sala d’actes del Poble Nou. Hi caben 60 espectadors, i ara, amb les restriccions, una trentena. Però «hem fet de la necessitat virtut» i han trobat la fórmula de fer els espectacles al mateix nivell que el públic, situat a tres bandes. «Això ens engresca i també fa créixer els muntatges a nivell tècnic». Així, tot i que, a priori, T’estimo, ets perfecte... ja et canviaré! no requereix d’una gran escenografia, «li hem volgut donar un toc especial i ha quedat una posada en escena molt lluïda, amb elements lluminosos». Per això esperona a qui encara no conegui «la nostra sala, especial, acollidora i íntima. Que vingui, que val la pena».