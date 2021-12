Cineclub oferirà el proper dilluns una sessió molt especial per commemorar el 125 aniversari de l’arribada del cinematògraf a Manresa en el mateix espai, el Teatre Conservatori, on va succeir a finals del XIX. I quina millor manera de celebrar aquest esdeveniment que reivindicant la figura gegantina i encara força desconeguda de Segundo de Chomón (1871-1929). Enguany es compleix precisament el 150 aniversari del naixement del mestre aragonès, un dels primers il·lusionistes que ens va donar el setè art. Un creador majúscul -i amb una trajectòria intensa i cosmopolita (Barcelona, Torí, París)- que s’erigeix en un pioner decisiu que va eixamplar les possibilitats expressives del cinema amb tot un seguit d’aportacions decisives: l’animació fotograma a fotograma, imatges acolorides a mà, la introducció del tràveling, … i un torrent de trucatges visuals. Podrem veure una antologia del geni de Terol amb una selecció de catorze curts, la majoria dirigits per ell, que tindran el contrapunt de la música en directe interpretada per vuit pianistes: Judit Morral, Anna Puigmartí, Berta Sala, David Martell, Mateu Peramiquel, Marc Pusó, Xavier Ricarte i Benjamí Santacana. Aquest Essencial Chomón inclou algunes de les seves peces més emblemàtiques (com Le Spectre rouge i Les oeufs de pâques) i, evidentment, la seva creació més mítica i influent: El hotel eléctrico. Aquest film, rodat el 1908, s’imposa com una síntesi prodigiosa de la seva creativitat descomunal i primigènia: un devessall d’inventiva visual que, un segle més tard, segueix fascinant-nos i seduint-nos. La màgia envairà el Conservatori amb una cascada de fantasies que traspuen amb una captivadora innocència l’essència del cinema: el seu poder irresistible per submergir-nos en l’univers dels somnis. Una sessió excepcional i absolutament imprescindible.