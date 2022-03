Vint-i-set anys després de la seva primera visita a Manresa, l’escultor Bjørn Nørgaard (Copenhaguen, 1947), considerat l’artista danès més rellevant i el darrer dels col·laboradors de Joseph Beuys (Krefled, 1921-Düsseldorf, 1986) que continua viu, va tornar a la capital del Bages per protagonitzar l’acció Better late than never. Era el 29 d’octubre de l’any passat i la perfomance, que va omplir l’auditori de la Plana de l’Om, era la introducció a l’acció artística On és l’Element 3?, amb què Nørgaard tancarà el 19 de març a Manresa la trilogia iniciada el 15 de desembre del 1966 a la galeria Schmela de Düsseldorf per Joseph Beuys, titulada MANRESA i inspirada en Ignasi de Loiola, i continuada per Nørgaard a la capital del Bages el 1994 amb l’acció Manresa HBF (Manresa Estació Central).

Però sigui un tancament o un nou principi, la proposta de Nørgaard del dia 19 –titulada amb la pregunta reiterada que Beuys fa durant l’acció MANRESA del 1966– s’emmarca en el Centenari de Joseph Beuys, un dels artistes més influents de la segona meitat del segle XX , i en la commemoració dels 500 anys de l’estada d’Ignasi a la capital del Bages, que promou el projecte Manresa 2022. Amb Loiola, Beuys va establir-ne un paral·lelisme biogràfic: «Dos soldats que abandonen les armes per convertir-se en pelegrins i guies per a la transformació de la societat», explicava Pilar Parcerisas, comissària del Centenari de Joseph Beuys a Manresa. Si no és el cercle, n’és la quadratura. L’acció de Nörgaard consistirà en un recorregut per la ciutat de Manresa, des del convent de les Caputxines fins al Pont Vell i la Cova, el dissabte 19 de març, entre les quatre i les set de la tarda. Nörgaard tindrà l’acompanyament dels compositors Christophe i Egon Charles i la col·laboració d’alumnes de batxillerat artístic de l’institut Lluís de Peguera, de membres del Cor del Conservatori de Música de Manresa i d’actrius de la Companyia Els Carlins. Per les limitacions d’aforament al convent de les Caputxines caldrà fer inscripció prèvia a través de la web de Manresa 2022. La resta d’estacions (Pont Vell i Cova) seran d’accés lliure. Prèviament a l’acció artística, el compositor Christophe Charles farà la conferència Les idees de Joseph Beuys i Henning Christiansen sobre EURASIA, les connexions amb Nan June Paik i John Cage al Japó a l’institut Lluís de Peguera. Serà el dijous 17 de març de deu a onze del matí. La conferència és dirigida als alumnes de batxillerat artístic, però també és oberta al públic general. Tres accions i la visita de Beuys a Manresa el 1966 L’estiu del 1966, mesos abans de l’acció MANRESA, que marca el trànsit cap al concepte d’escultura social, Beuys havia visitat Manresa i la Cova: estava en l’apogeu de la seva carrera i sant Ignasi i Manresa impregnarien la seva concepció artística. Beuys va dur a terme l’acció MANRESA amb la col·laboració del compositor danès Henning Christiansen (1932-2008) i del mateix Nørgaard. Aquests dos artistes protagonitzarien el 1994 una acció artística mai vista a la capital del Bages: Manresa HBF (Manresa Estació Central) en homenatge a Beuys. On és l’Element 3? sumarà al reconeixement Loiola i Christiansen.