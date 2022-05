Microteatre de quilòmetre zero

Amb la intenció d’impulsar i potenciar a través del teatre la vinculació del sector juvenil a Els Carlins, la sala manresana celebrarà el diumenge 29 de maig la final del Premi Jove de Microteatre que, en aquesta segona edició, permetrà veure tres muntatges originals i inèdits, produïts per joves menors de 30 anys de la comarca.

La final se celebrarà al teatre del carrer Sabateria, a les 7 de la tarda, en una sola sessió que es farà en tres espais diferents de l’equipament. Els finalistes presentaran les seves obres, una darrere l’altra. Als vots del jurat, s’hi sumarà el vot del públic assistent, que podrà votar des del teatre un cop s’hagin representat les obres. En el moment de la deliberació del jurat, es representarà El Trívial (de Jèssica Rivero i Carla Garcia), el muntatge guanyador de l’anterior edició. El preu de les entrades és de 5 euros (elscarlins.cat)

El Premi Jove de Microteatre d’Els Carlins forma part d’una de les quatre línies de la convocatòria artística de l’entitat, al costat de les residències artístiques; el redisseny de la imatge d’Els Pastorets; i per a muntatges teatrals de la Companyia d’Els Carlins. L’any passat, quan es va obrir la primera convocatòria artística, es van estrenar dos muntatges de La Companyia Els Carlins: Play Strindberg, dirigit per Joan Torrens; i Somnis de Teatre, dirigit per Ivan Padilla; també, Black, de Laltre Col·lectiu, la companyia emergent que va poder gaudir de la residència artística a la sala per preparar el muntatge; i la celebració del Premi Jove de Microteatre, amb la participació de 4 propostes.