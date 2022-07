Debut eufòric de Pedro da Costa: «estic flotant ara mateix»

Pedro da Costa s’ha convertit en un fenomen de masses en poc temps. Dissabte ho va deixar palès. El jove cantant santfruitosenc, que es va quedar a les portes de la final del programa Eufòria, de TV3, va omplir com poques vegades s’havia vist el Cobert de la Màquina de Batre de Sant Fruitós de Bages en el que és el primer concert d’un concursant després del doble concert al Palau Sant Jordi amb tots els participants. Pedro Da Costa podrà explicar que es va estrenar en solitari a Sant Fruitós de Bages.

Aquest concert va formar part de l’acte principal de l’Estiu Jove que organitza l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Va començar amb un concert dels teloners Kevin Deké, que amb la seva rumba van animar el públic assistent. Però un cop acabat, el públic va embogir en sentir les primeres notes d’Uptown Funk, de Mark Ronson i Bruno Mars, que van encetar la vetllada.

Pedro va cantar algunes de les cançons més conegudes que ha interpretat durant el concurs televisiu, com Tudo bem, dels Stay Homas, o Dynamite, de BTS, però també altres temes tan variats com As it was, de Harry Styles, i Volcans, de Búhos.

Quan ja feia una bona estona que Sant Fruitós ballava al ritme del concursant d’Eufòria, van sonar les primeres notes de la cançó Under Pressure, de Queen, però van quedar completament ensordides pels crits del públic. Acabava d’entrar en Triquell a l’escenari, subcampió del concurs i un dels més carismàtics de l’edició. A més de cantar a dues veus la cançó de Queen, també van entonar plegats Ride, dels Twenty One Pilots, i van mostrar la gran sintonia que tenen els dos cantants. Sintonia que també es va demostrar quan el segon convidat de la nit, el també eufòric Chung-Man, va aparèixer per cantar, amb la seva guitarra, Escriurem, de Miki Núñez. Ambdós convidats, que van aparèixer per sorpresa, van ser corejats pel públic assistent en uns dels moments més especials de la nit.

Un cop cantada No vull baixar, de Stay Homas i Albert Pla, Pedro da Costa va sortir per cantar País petit i es va acomiadar, emocionat, d’un públic que va aplaudir i cridar l’actuació del cantant local. Després, el va rellevar a l’escenari el també santfruitosenc DJ Arzett per cloure la vetllada.

«Estic flotant ara mateix»

Pedro da Costa va dir, just acabar el concert, que «és el primer bolo en solitari , són sensacions noves , estic flotant ara mateix». També va comentar que «el fet de tenir Triquell i Chung-Man a l’escenari m’ha donat molt suport, ja que estic acostumat a no ser-hi sol». Respecte a futurs concerts, Pedro va dir que, a part del concert programat a Manresa el pròxim 28 d’agost, «tenim més possibles concerts per concretar, però la idea és anar fent versions i, quan puguem, començar a introduir temes propis». Va dir que «m’ha sorprès veure tanta gent, d’aquí, de fora, gent de Lleida, per exemple. No m’esperava la quantitat de gent que hi havia aquí avui. Esperava unes 200 persones del poble i ens hem trobat una gran onada de gent». «Pujar a l’escenari és una cosa que em motiva molt i m’agrada molt cantar i compartir la meva música amb la gent. M’ho he passat molt bé, i l’objectiu era que la gent també s’ho passés bé. Pels crits i pels balls, crec que el públic ho ha gaudit».