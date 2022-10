«Fem música tradicional però no antiga»

Corrandes són corrandes presenten avui (19h) a la plaça de Sant Domènec el disc La meitat en són mentida. Per a finançar-lo demanen ajuda a través de la plataforma de micromecenatge TotSuma. Una part és ball folk i, l’altra, cançó improvisada. És la quarta vegada que toquen a la Mediterrània i noten que cada cop els va millor. «Fins que no tens una mica de nom, que te l’has de guanyar fora de la fira, venir-hi no t’acaba de servir», explica Christian Simelio, una de les ments ràpides de la cançó improvisada catalana. Diuen fer una música tradicional però no antiga. «Son cançons que es feien, es fan i es faran».