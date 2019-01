Transmetre l'essència de les balades del jazz

El circuit de Música Activa de Manresa (MAM), impulsat pels músics bagencs de jazz Celeste Alías (cantant), Josep Cordobés (bateria), Eloi Escudé (piano) i Joan Mas (saxo), s'enceta avui (20 h) amb un concert a l'auditori de l'Espai Plana de l'Om a càrrec d'un duet amb llarga trajectòria, format per la cantant barcelonina Carme Canela i el pianista Joan Monné, de Molins de Rei. Arribaran amb el seu darrer CD sota el braç, Ballads , de final d'any.

Canela i Monné, que col·laboren plegats des dels anys 90, no havien fet fins ara un disc com a duet. Canela afirma que «ens el devíem, perquè hem compartit molts projectes i als dos ens agrada igual gaudir dels temes. El Joan té lirisme, és molt sentit tocant i m'hi entenc molt bé. Està fantàstic en aquest disc, i no és fàcil perquè és un duet, només som dos aguantant la història. I el pianista hi ha de ser amb els cinc sentits, o més si cal». Per a un disc a duo, van escollir un repertori de balades de jazz, estàndards de diversos autors, de George Gershwin a Cole Porter, passant per temes no tan coneguts com Left Alone , de Mal Waldron i amb lletra de Billie Holiday. La cantant barcelonina explica que «hem seleccionat els temes per afinitat» i que han escollit les balades perquè «no acabaria mai de cantar-ne, és el que m'agrada més d'interpretar. Els tempos lents et permeten viure les lletres, la majoria de desamor. Hi ha intensitat perquè et prens més temps per dir les coses, i el que fem és deixar fluir les cançons, transmetent la seva essència».

Com serà habitual en les propostes del MAM, en aquest cas el concert s'iniciarà amb un espectacle teatral de 10 minuts a càrrec de les actrius Mireia Cirera i Tàtels Pérez i l'artista plàstica Susanna Ayala. També s'oferirà una copa de vi de la DO Pla de Ba