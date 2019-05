Tonalitats pastel, colors de moda per pintar la llar

La creativitat i el gust a l'hora de decorar la llar és un aspecte que, si bé és personal, també neix de la inspiració que rebem en veure la casa d'un amic, d'un familiar, o bé un catàleg o un aparador. Qualsevol detall, color o estructura d'una habitació pot servir-nos. L'expressió «ostres, que bonic! M'agradaria fer-ho a casa», segur que ens resulta familiar, i molts cops és el primer pas per decidir com personalitzarem la nostra llar.

Una de les maneres de trobar inspiració és precisament anar als «santuaris» dedicats al món de la decoració: mostres, exposicions, fires, etc., on es poden trobar tant les últimes tendències del sector com projectes d'experts, estils clàssics i assessorament. Fa unes setmanes, Madrid va acollir la cita anual més important d'aquest mercat, la mostra Casa Decor, un lloc de trobada de totes les noves tendències no només en matèria de decoració interior, sinó que també s'hi troben arquitectes, paisatgistes, fabricants, dissenyadors i artistes plàstics.

Colors de moda i interiorisme

Una de les conclusions que es desprenen respecte als colors més destacats és que predominen els tons pastel blaus, verds, roses i préssec, amb tons turquesa. Pel que fa als fons escollits per crear escenes neutres, es prefereixen els grisos i els ocres, i no pas pinzellades de color.

Els mosaics inspirats en l'època romana, les ceràmiques nacrades, plaques d'escaiola de diferents estils i esculpits... Són alguns dels projectes de decoració interior que es van imposar a la mostra, rememorant la creativitat pròpia de l'estil Arts and Crafts impulsat a final del segle XIX. No són els únics projectes destacats d'aquest any, també s'impulsen estils que van des del retrofuturisme del nou Mid Century Style fins a les línies de l'art-déco reinterpretades amb una visió actual.

Tendències consolidades

Entre els estils que ja fa temps que són presents al món de l'interiorisme i que ja s'han consolidat, destaca el tropicalisme paradisíac, que envolta els espais d'elements que recorden la flora i la fauna en la dimensió més exòtica. D'altra banda, també agraden els ornaments daurats mat i la sobredimensió d'alguns elements del mobiliari com ara llums, sofàs i butaques, que es deformen en estètiques en ocasions dalinianes i que aporten a una sala punts trencadors i dinàmics.

La combinació entre les últimes tendències i les apostes consolidades va quedar plasmada en l'espai Procolor de Casa Decor, que va crear una habitació multiestil: el caire exòtic que aportaven les plantes verdes tropicals s'acompanyava de ratlles dinàmiques d'escaioles del sostre i de colors pastel de les parets. Els llms fluorescents instal·lats al sostre, fent dibuixos geomètrics, donaven el toc retrofuturista a l'habitació.

Materials més utilitzats

Els materials que més utilitzen els interioristes aquest any, tal com es va constatar a la mostra decorativa, abasten un ventall variat d'elements, tot i que la pedra (marbre, granit, calcària, materials de síntesi, etc.) segueix sent el principal captador d'atenció en detriment dels teixits envellutats i els metalls daurats.

Tot i així, ni a les mostres d'interiorisme ni als aparadors no falten els mobles d'estètica retro-vintage, una moda que també s'ha consolidat els últims anys. De fet, aquesta cuirassa artesanal camufla un univers tecnològic cada cop més present a l'interiorisme actual, ja que darrere un moble de fusta rústic de manufactura artesana hi pot haver el sistema domòtic més sofisticat. Els avenços tecnològics aplicats als habitatges actuals conviuen amb embolcalls artesanals, en un maridatge perfecte i encaixat entre tradició, disseny i tecnologia.