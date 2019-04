El món polític es fa un espai en un Sant Jordi amenaçat per la pluja

El Sant Jordi a la ciutat de Barcelona ha començat ennuvolat i plovisquejant però el temps no ha impedit que bona part del sector editorial es congregués per segon any, al pati del Palau de la Virreina, en un esmorzar on el món polític també ha pres protagonisme i s'hi ha pogut veure cares conegudes del procés com ara la dona de Raül Romeva, Diana Riba, o l'advocat Gonzalo Boye. L'acte ha estat presidit per l'alcaldessa, Ada Colau, que ha reivindicat Barcelona com a ciutat de pau i ha tingut un record per les víctimes de l'atemptat a Sri Lanka. Colau també ha posat en relleu la situació d'excepcionalitat de la política catalana i ha dedicat un especial record al president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Per segon any consecutiu, el Palau de la Virreina ha estat l'escenari per reunir escriptors i editors a primera hora del dia de Sant Jordi. Els autors més veterans, els més mediàtics o els més novells s'han vist envoltats aquesta ocasió per una formada d'autors de caire més polític que sens dubte, pren protagonisme aquesta diada. N'és un exemple, la dona de Raül Romeva, Diana Riba, que hi ha participat en representació al seu marit, empresonat a Soto del Real. En declaracions als mitjans, Riba ha explicat que després de fer de llibretera molts Sant Jordi, aquest any s'ha vist obligada a representar Romeva i es passarà el dia signant llibres en nom de la seva parella.

Per fer-ho, han dissenyat uns tampons amb dibuixos de Romeva i han fet signatures personalitzades en targetes, davant la impossibilitat d'entrar grans quantaits d'exemplars del llibre del polític a la presó. Per Riba, ja fa temps que els llibres polítics s'han guanyat un lloc en les vendes de Sant Jordi però reconeix que en el cas dels polítics a presó són una ''bona eina'' per donar-los veus.

Un altre dels autors més buscats ha estat l'advocat Gonzalo Boye, que ha publicat 'Y ahí lo dejó' que s'estrena en un dia que veu ''espectacular''. Per Boye, els llibres com el seu són necessaris perquè ''la gent necessita explicacions'' després de veure el judici o ''les tonteries de Rivera''. L'advocat ha definit el llibre com a ''necessari'' per contrarestar el relat que s'està intentant instaurar que ''no es correspon'' amb el que ''s'ha fet i s'està fent des de l'exili''. Boye ha explicat que se sent a gust envoltat d'escriptors consagrats a qui ha llegit en moltes ocasions, però ha lamentat aquesta necessitat que els advocats prenguin protagonisme en un dia com avui.

Representant Òmnium Cultural, el vicepresident Marcel Mauri ha recordat la tasca del president de l'entitat, Jordi Cuixart, i ha recordat el llibre que publica al costat de Gemma Nierga. Per Mauri, la diada d'enguany torna a ser ''d'injustícia i de reivindicació'' per demostrar que ''davant dels qui ens volen silenciar, la ciutadania respon amb més democràcia i més cultura''.



Autors per a tots els gustos



L'esmorzar del sector editorial ha reunit autors novells, joves promeses i consagrats. Un dels que s'hi ha deixat veure ha estat el guanyador del premi Sant Jordi, Jordi Cabré, amb 'Digues un desig', un llibre ambientat precisament en una diada. Per Cabré és un Sant Jordi ''inèdit'' perquè no havia estat premiat amb un guardó tan important, però ha assegurat estar més atent als comentaris que no pas als rànquings i a les xifres de vendes. Per Cabré, el seu llibre reivindica la ficció però la situació en què l'ha portat, té un punt ''màgic i grotesc'' ja que s'ha convertint amb protagonista de la seva pròpia novel·la. ''No volia, però ha passat així'', ha conclòs l'autor.

Un altra cara coneguda ha estat l'autora Maria Mercè Roca, que després d'uns anys allunyada del Sant Jordi torna a la càrrega amb 'Nosaltres, les dones'. Roca ha demanat que sigui un dia ''memorable'' i ha explicat que als seus lectors, els voldria poder fer una dedicatòria personal

Entre els autors més novells, s'hi troba també Ousman Umar, després de publicar 'Viatge al país dels blancs', on relata la seva experiència migratòria, des d'Àfrica fins arribar a Barcelona. Per Umar és una ''oportunitat'' per poder conèixer i viure una experiència especial a Catalunya.



Colau reivindica Barcelona com a ciutat de cultura i de pau



L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha presidit la trobada d'escriptors, acompanyada d'altres regidors de l'Ajuntament i representants de diferents grups polítics. En el seu discurs, Colau ha tingut unes paraules de record a les víctimes dels atemptats a Sri Lanka i ha mostrat el compromís per treballar per ''acabar amb aquesta barbàrie''. Colau també ha lamentat el moment ''d'excepcionalitat'' política que viu el país, que hi hagi gent a la presó, i ha parat especial atenció a Jordi Cuixart, a qui li ha agraït la rosa que li ha fet arribar. Colau ha recordat una piulada de Cuixart des de la presó demanant ''estimar-se''. Per Colau, ''en temps on tornen a circular discursos d'odi'', cal que Barcelona es posicioni com a ciutat de cultura, d'amor per la literatura, que celebra la vida, la llibertat i l'amor.

Colau també ha desitjat molta sort a la cita de l'Ajuntament amb la fira literària de Buenos Aries i ha situat la capital catalana com un ''pont'' amb Amèrica Llatina.