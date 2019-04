Mai. Mai més. No. No em deixaré enganyar.

Jo tenia por. Molta por. I aquell home em mirava. Fixament. Intensament.

D'on venia? Però, sobretot, per què venia?

Jo ho volia. Ho anhelava. Feia mesos. Allà tancada.

I ell? Ho desitjava? S'atreviria? Ho faria?

Aleshores, de sobte, el drac. Gran. Immens. Amenaçador. La flamarada.

Ni un segon va passar. L'home fugí esperitat. Cames ajudeu-me. Sense mirar enrere.

L'home era Sant Jordi.

Els mites no existeixen.