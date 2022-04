No buscava fer-me famós, només explicar el que estava passant a les generacions més joves, que no solen estar tan informades com els adults». Bernat Bernabeu (Manresa, 2021), va formar part d’una de les primeres expedicions particulars per fer arribar material humanitari a Ucraïna i dur de tornada persones refugiades cap a Catalunya. El seu viatge ha quedat immortalitzat a les seves xarxes socials juntament amb milers i milers d’experiències compartides per aquells qui estan vivint el conflicte d’Ucraïna en primera persona.La invasió russa està essent la primera guerra retransmesa gairebé al moment i de forma massiva a través d’Instagram, TikTok, Twitter, Telegram i Facebook. En el cas de Bernabeu, a les seves xarxes hi va mostrar les «hores i hores de cotxe» del viatge d’anada i de tornada fins a la frontera entre Polònia i Ucraïna. «El meu pare em deia que era una situació estranya», recorda el manresà referint-se al fet d’estar dins del vehicle i anar narrant l’epopeia públicament a Twitter (@bernat_bernabeu). Era principi de març i feia tot just uns dies que havia començat l’atac al poble ucraïnès. «Volia que la gent que ens havia entregat material veiés que anava a parar on s’havia promès i també confirmar que el què sortia a les notícies era cert», justifica. Fent-ho, va guanyar seguidors, però el que més el va recompensar i motivar a seguir va ser, diu, que molts joves d’arreu a qui no coneixia li demanaven més informació i li feien preguntes sobre el conflicte. Confessa que a la frontera va viure escenes de molt caos i que el material més dur no el va compartir. «El meu paper era de comunicador amateur, no de fotoperiodista», explica.

Sor Lucía Caram (@sorluciacaram) és una altra manresana que també ha fet servir les xarxes socials per mostrar la realitat dels refugiats. La religiosa (vegeu article pàgina 18 per a conèixer la seva experiència) ha compartit instantànies des de la frontera i també des de dins d’Ucraïna fent crides a la solidaritat. «Necessiten que expliquem el que hem vist i sentit», defensa.

Però qui més material està difonent sobre la guerra són els propis ucraïnesos. Per una banda, a través de comptes oficials, com el canal de Telegram del Govern ucraïnès (paradoxalment una app de missatgeria amb pare rus). L’equip de Volodímir Zelenski ha reaprofitat el canal on durant dos anys ha informat sobre la covid-19 per crear Ukraine-Now, on envia alertes sobre la guerra les 24 hores. També, a IT Army ha reclutat uns 300.000 voluntaris experts en ciberseguretat. I a Facebook, diferents ministeris i l’armada mostren les seves victòries militars amb vídeos i imatges amb estètica de videojoc. Mentre, la premsa internacional desplaçada a Ucraïna denuncia que el Govern de Zelinski els limita el treball i exerceix un control excessiu.

A títol individual, Valeria Shashenok (@valerissh) és una jove fotògrafa ucraïnesa que suma a TikTok 1,1 milions de seguidors, gran part d’ells des que va començar a penjar el seu dia a dia en un refugi antiaeri i a mostrar com era viure sota el setge rus i el dolor de perdre un germà. Més tard va mostrar la seva llarga fugida fins a Itàlia.

De presentar Eurovisió a lluir fusell

Qui ja era conegut des d’abans de la guerra és Volodymyr Ostapchuk, que el 2017 va ser un dels tres presentadors del Festival d'Eurovisió celebrat a Kíiv. Posteriorment, ha treballat en programes de televisió i ràdio convertint-se en una figura pública. A Instagram té 543 mil seguidors (@vova_ostapchuk), i és en aquesta xarxa on el 7 de març va publicar una imatge d'ell armat i uniformat després d'unir-se a les Forces Armades Ucraïneses per defensar el seu país de les tropes russes tot i no tenir cap experiència militar. Des d'aleshores, el presentador ha anat compartint imatges i vídeos de la situació a Ucraïna per donar visibilitat al conflicte i ensenyar «el crim contra la humanitat» que l’exèrcit rus està cometent.

El soldat Alex Hook (@alexhook2303) també és al front. Amb l’uniforme sempre posat, l’ucraïnès balla a TikTok amb la finalitat de demostrar a la seva filla que continua viu. Michael Jackson i Nirvana són alguns dels artistes que han permès que Hook pugui mostrar la part més desconeguda de la guerra: el què passa a prop de la trinxera en moments de calma. No és nou per a ell, penja vídeos des del 2020.

Altres comptes interessants de seguir a Instagram són els de la fotoperiodista de Hong Kong Laurel Chor (@laurelchor) i el de Ryan Hendrickson (@tipofthespearrmh), que fa de voluntari.