Abel Gallardo (Berga, 1982), a part d’estudiar rus, és un dels periodistes catalans que cobreix l’actualitat de la guerra entre Rússia i Ucraïna, en aquest cas des de l’òptica del país invasor. És corresponsal de RAC 1 a Moscou i també escriu al diari Punt Avui. Abans de desplaçar-se a terres russes, també havia treballat en aquest diari.

Com es va viure l’inici de la invasió? La gent sabia què estava passant?

Resulta complicat saber què opina tothom. Jo capto opinions del meu entorn. Em fa la sensació que va ser una sorpresa per a tothom, perquè no preveiem la possibilitat al 100% que hi hagués una guerra. Es creia que hi hauria un límit.

Com és la vida al carrer? La gent parla obertament del conflicte?

Quan jo pregunto a la gent, n’hi ha que responen normal i corrent. Però és cert que, a vegades, a la gent li incomoda parlar d’aquest tema. Estic percebent que prefereix no parlar-ne. Però hi ha altres persones que sí que expressen la seva opinió. Jo dic el que penso sense problemes, però trio molt bé les paraules per no crear malentesos i ferir sensibilitats.

Hi continua havent molta vigilància policial al carrer?

Com en l’inici del conflicte no. En les primeres setmanes, al centre de Moscou, en hores concretes hi havia molta vigilància. En aquests moments n’hi ha, però sempre n’hi ha hagut. Sí que és veritat que al metro et posen com un detector de metalls a la motxilla i hi ha més agents de l’habitual.

Hi ha hagut problemes greus de subministrament als comerços i supermercats?

Han passat coses, però en general no. Ha pujat el preu d’alguns productes, però en cap moment hi ha hagut una falta de subministrament, tret d’algun element concret. Als supermercats tot és bastant normal. Encara tenen molts productes en estoc als magatzems. D’aquí a mig any no sé què passarà, però pel que sé hi ha bastants productes en estoc.

En les últimes setmanes la moneda russa s’ha recuperat? Es pot dir que els pitjors dies per a l’economia ja han passat o les sancions d’Occident es continuen notant?

La baixada del ruble, per a la gent normal del carrer, tampoc va significar un problema gaire important. Tan sols si compraves un producte fora. Una amiga em va dir que una peça del taller li costava el triple. Sí que es nota que hi ha algunes empreses que han deixat Rússia. I la clau també és que hi ha països com Itàlia que se segueixen subministrant de gas rus.

La invasió ha provocat una reducció de visitants i turistes al país?

Això sí que afecta. Molts moscovites em pregunten per què encara no he marxat. Amb el tancament de l’espai aeri les formes de visitar Rússia s’han limitat molt.

I preocupa aquest descens del turisme o és un sector amb poc pes en l’economia?

Pes suposo que sí que en té. Potser no tant com a Espanya, però aquí hi venia molta gent de diferents sectors com el de la cultura a fer les seves actuacions. I moltes s’han suspès. Per exemple, el guanyador de l’última edició d’Eurovisió ha anul·lat la seva gira per Rússia. El turisme perd pistonada, i hi ha botigues del centre de Moscou que estan preocupades perquè ara a la primavera i l’estiu reben més visitants.

I hi ha molts russos que han marxat fora?

És un tema que es comenta, però jo no ho percebo. Només conec el cas d’una parella russa que té pensat marxar. Sí que em consta que hi ha russos que han perdut la feina.

Ha empitjorat la percepció de la ciutadania russa envers Occident?

Fa anys que estic en contacte amb el món russòfon, i molts russos perceben que Occident no els entén. Tenen la sensació que sempre se’ls ha vist com el dolent de la pel·lícula. Això s’ha agreujat i es té la sensació que la resta del món pensa que són males persones. També hi ha un discurs interessat per part del Kremlin de mostrar això.

La ciutadania confia que la situació es pugui reconduir?

Ells tenen l’esperança que això s’acabi d’alguna manera, però tenen molts dubtes i interrogants.

Està fent classes de rus, hi ha alumnes estrangers que han deixat el curs?

Del meu grup no hi ha cap alumne que hagi deixat el curs, però sí que hi ha europeus de la universitat que han marxat.

I les classes a les universitats continuen de manera normal?

Sí, les classes continuen igual. Però a la universitat on soc han donat ajuts a persones estrangeres en el menjar perquè els surti més barat o gratuït. I per als estrangers les residències d’estudiants són gratuïtes fins a final de curs.