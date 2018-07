El Berguedà se situa com la comarca del país amb més pensionistes per habitants

El Berguedà és la comarca de Catalunya on es perceben més pensions contributives per habitants. Així, segons les dades fetes públiques ahir per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), al Berguedà es cobraven el 2017 3,5 pensions per cada 10 habitants, amb un total de 13.806 pensions. D'aquestes, en són de jubilació el 62,2%, percentatge molt inferior al de territoris com la Ter-ra Alta (69%) o el Ripollès (67,4%), comarques on, tanmateix, el nombre de pensions per cada 10 habitants és proper o igual al Berguedà (3,3 i 3,5, respectivament). Totes aquestes mitjanes estan molt per sobre de la del conjunt del país, que és de 2,2 pensions per cada deu habitants.

El Bages se situa també en el top deu de les comarques amb més prestacions contributives per habitants, amb 2,9. El Solsonès és l'onzena comarca del país, amb 2,4. Per la seva banda, la Cerda-nya, amb 1,8, està en la penúltima posició de la llista. La comarca amb menys pensions per cada deu habitants és l'Aran (1,6).

D'altra banda, el Moianès és la tercera comarca del país on més van créixer, el 2017 i respecte de l'any anterior, el nombre de pensions, el 2,5%, fins a un total de 3.174, només per darrere del Baix Penedès i l'Aran, ambdués, amb el 3% d'increment. Per contrapartida, el Berguedà és una de les nou comarques del país on l'evolució de les pensions és negativa (-0,2%). Al Bages el creixement és positiu (0,4%), però per sota de la mitjana catalana (0,9%), percentatge que sí que superen l'Anoia (1,2%) i el Solsonès (1,3%).

Per import mitjà, només el Barcelonès (amb 1.053 euros), el Baix Llobregat (1.030), el Tarragonès (1.028) i el Vallès Oriental (983) se situen per sobre de la mitjana nacional (972 euros). Al Bages i a l'Anoia l'import de la pensió mitjana és molt similar (913 i 907 euros, respectivament), mentre que el Solsonès (796 euros), l'Alt Urgell (773) i la Cerdanya (765) se situen a la part baixa de la llista. Els residents a la Terra Alta perceben les pensions més baixes (686 euros), el 29,4% inferior a la mitjana catalana. Els segueixen els de les Gar-rigues, el Pallars Sobirà i el Priorat, que perceben uns 720 euros per pensió, el 25% menys que la mitjana catalana. En relació amb l'any anterior, l'import mitjà de les pensions ha augmentat a totes les comarques, encapçalades pel Moianès, on augmenten el 2,6%.

Un dels factors que expliquen les diferències en l'import mitjà de les pensions contributives entre territoris de Catalunya és el diferent pes que hi tenen les pensions provinents del Règim especial de treballadors autònoms (RETA), ja que sovint són més baixes que les del Règim general. A Catalunya la pensió mitjana del Règim general és de 1.041 euros, mentre que la del RETA és de 667 euros.

En conjunt, el nombre de pensions contributives de la Seguretat Social percebudes pels residents a Catalunya va arribar a 1.683.463 el 31 de desembre del 2017. Pel que fa al tipus de pensió, el 64,4% eren per jubilació, amb una pensió mitjana mensual de 1.100 euros. La Terra Alta, el Priorat i la Garrotxa són les comarques que proporcionalment tenien més pensions de jubilació. D'altra banda, les pensions de viduïtat representaven el 23,0% del total de les pensions, amb un import mitjà de 663 euros mensuals.

