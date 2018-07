UGT convoca cinc jornades de vaga aquest estiu a Renfe per falta de personal

Els treballadors dels trens de llarga distància i alta velocitat de Renfe han convocat cinc jornades de vaga els dies 26 i 31 de juliol, i 1, 3 i 10 d'agost. Denuncien l'«endèmica falta de personal» de l'empresa a Catalunya, un fet que segons el sindicat convocant, UGT, «afecta de manera greu i directa la seguretat dels viatgers». UGT reclama un increment de la plantilla per poder «garantir la seguretat» tant dels treballadors com dels usuaris especialment als trajectes a Catalunya, on recorda que hi ha túnels de 4.000 metres i trens de fins a 400 metres de longitud.