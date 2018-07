La revista Euromoney reconeix CaixaBank i el Banc Santander

CaixaBank ha estat escollit millor banc digital d'Europa Occidental (Western Europe's Best Digital Bank) i el Banc Santander com a millor banc de l'Europa Occidental i d'Espanya per Euromoney per la seva transformació digital i la seva innovació tecnològica. Aquest és el primer cop que CaixaBank rep aquest reconeixement de la revista britànica. L'entitat presidida per Jordi Gual té prop de 16 milions de clients, dels quals el 56% són digitals i 4,9 milions d'usuaris, de banca mòbil. L'entitat disposa del nombre més alt d'usuaris de serveis financers digitals web i mòbil d'Espanya, segons la companyia d'investigació Comscore, i manté una quota de penetració en banca digital del 33%. Jordi Gual va indicar que «el premi suposa un reconeixement a una de les línies estratègiques de l'entitat: la transformació digital i l'aposta per la innovació tecnològica», segons una nota de l'entitat. Gual emfatitzava que «CaixaBank, al llarg de la seva història, ha assumit la innovació com un repte estratègic i un tret diferencial de la seva cultura».

El Banc Santander va rebre la distinció com el millor de l'Europa Occidental, d'Espanya, Xile i l'Uruguay per part de la mateixa publicació que va destacar la diversitat internacional del grup.