La CE rebaixa una dècima la previsió de creixement de l'economia espanyola

La Comissió Europea ha rebaixat una dècima el creixement de l'economia espanyola per al 2018, fins al 2,8%, d'acord amb les previsions d'estiu publicades ahir, i manté en el 2,4% la xifra per al 2019. Brussel·les apunta a un lleuger retrocés en el primer trimestre en les exportacions i en la inversió no relacionada amb la construcció, tot i que es va veure compensat per un fort consum i la construcció residencial. Aquests dos components està previst que es mantinguin com els més dinàmics, segons les previsions europees, i també assenyala que l'augment del preu del petroli pot tenir un impacte negatiu en la demanda interna. La previsió europea és encara un dècima superior a la feta fa uns mesos per l'aleshores ministre d'Economia, Roman Escolano, que la va situar en el 2,7%. Pel que fa la inflació, pronostica que assoleixi el seu màxim el tercer trimestre.